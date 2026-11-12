Бањалука у центру невремена: Очекују се удари вјетра и до 80 километара на час

Аутор:АТВ редакција
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Бањалучка регија налази се у центру олујног вјетра за које РХМЗ каже да ће донијети ударе од 40 до 80 km/h.
Снажан вјетар, обилне падавине и снијег очекују се у наредним данима, а највеће количине кише прогнозиране су у Херцеговини, гдје би локално могло пасти и више од 150 литара по квадратном метру.
У четвртак, 12. новембра, и петак, 13. новембра, очекује се вјетровито вријеме, уз ударе вјетра од 40 до 80 километара на час. Понегдје у вишим предјелима на западу и у Херцеговини удари би могли бити и јачи, док ће на сјеверу дувати слаб до умјерен вјетар.
У Херцеговини се од четвртка увече, током петка и до суботе ујутру очекују обилније падавине. Повремено ће бити и пљускова, уз интензивније падавине у кратком временском периоду.
Према прогнози, укупна количина падавина износиће од 80 до 120 литара по квадратном метру, док би локално, у зонама јачих пљускова, могла премашити и 150 литара.
Промјена времена донијеће и захлађење, па ће у брдско-планинским предјелима у петак поподне и увече, као и током ноћи ка суботи, киша прећи у снијег.
Очекује се и формирање сњежног покривача, чија би висина до суботе ујутру могла достићи од пет до 15 центиметара.
Грађани могу пратити актуелна метеоролошка упозорења путем система Метеоаларм.
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