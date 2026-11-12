Сутра је најтужнији празник: Они ослушкују молитве посебних људи, једна ствар се строго поштује

Аутор:АТВ редакција
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За Српску православну цркву и вјернике 13. новембар посвећен је сјећању на Светог апостола Стахија, Амплија, Урвана и друге апостоле који су живот посветили ширењу хришћанске вјере.
Њихова имена можда нису позната као имена дванаесторице Христових ученика, али се у црквеном предању памте по проповедању Јеванђеља, истрајности и страдању због вјере.
Према хришћанском предању, поред дванаесторице великих апостола, Исус је изабрао и седамдесет других ученика које је послао да шире његову ријеч. Међу њима су били и светитељи који се на овај дан прослављају, а чији су животи остали пример посвећености и служења Богу.
Свети Стахије живио је и проповиједао у првом вијеку, а у црквеном предању памти се као први епископ Византа и сарадник Светог Андреја Првозваног.
Вјерује се да је многе многобошце преобратио у хришћанство и да је био познат као праведан човјек и изузетно вјешт говорник, нарочито када је било ријечи о хришћанским бесједама. Након 16 година епископске службе, према предању, мирно се упокојио 54. године. Посебно се поштује у Румунији и Русији.
Свети Амплије и Свети Урван такође су били сарадници Светог Андреја Првозваног, који их је поставио за епископе. Амплије је служио у Лиди, односно Диоспољу Јудејском, док је Урван био епископ у Македонији.
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Памте се по томе што су рушили идоле и проповедали хришћанство, због чега су изазвали гнев многобожаца. Према предању, обојица су због своје вјере пострадала.
На овај дан вјерници се сећају и других апостола који су ширили хришћанску вјеру и остали упамћени по свом животу и страдању.
Свети Наркис био је епископ у Атини. Због своје вере био је мучен и на крају убијен. Свети Апелије служио је као епископ у Ираклији Тракијској, а након дугог и богоугодног живота упокојио се у дубокој старости.
Свети Аристовул, брат апостола Варнаве, проповедао је Христову вјеру у Британији, гдје је, према предању, мирно скончао свој живот.
Сви ови светитељи у православној традицији представљају пример искрене љубави према Богу, вјере и истрајности. Њихов спомен подсјећа вјернике на значај духовне посвећености и спремности да се сопственим животом свједочи оно у шта се вјерује.
Према народном веровању, они који се нађу у невољи на овај дан могу да се обрате светим апостолима молитвом и затраже њихово заступништво пред Богом.
Једна од молитви која се везује за овај празник гласи:
"Апостоли свети, молите Милостивога Бога, да опроштај гријехова подари душама нашим."
Вјерници се моле са вјером и надом да ће им светитељи помоћи да пронађу снагу, утјеху и излаз из животних искушења.
(Она.рс)
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