Logo

Сутра је најтужнији празник: Они ослушкују молитве посебних људи, једна ствар се строго поштује

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
АТВ редакција
12.11.2026 21:17

Коментари:

0
Црква
Фото: pexels/Plato Terentev

За Српску православну цркву и вјернике 13. новембар посвећен је сјећању на Светог апостола Стахија, Амплија, Урвана и друге апостоле који су живот посветили ширењу хришћанске вјере.

Њихова имена можда нису позната као имена дванаесторице Христових ученика, али се у црквеном предању памте по проповедању Јеванђеља, истрајности и страдању због вјере.

Према хришћанском предању, поред дванаесторице великих апостола, Исус је изабрао и седамдесет других ученика које је послао да шире његову ријеч. Међу њима су били и светитељи који се на овај дан прослављају, а чији су животи остали пример посвећености и служења Богу.

Свети Стахије био је први епископ Византа

Свети Стахије живио је и проповиједао у првом вијеку, а у црквеном предању памти се као први епископ Византа и сарадник Светог Андреја Првозваног.

Вјерује се да је многе многобошце преобратио у хришћанство и да је био познат као праведан човјек и изузетно вјешт говорник, нарочито када је било ријечи о хришћанским бесједама. Након 16 година епископске службе, према предању, мирно се упокојио 54. године. Посебно се поштује у Румунији и Русији.

Амплије и Урван страдали због проповедања хришћанства

Свети Амплије и Свети Урван такође су били сарадници Светог Андреја Првозваног, који их је поставио за епископе. Амплије је служио у Лиди, односно Диоспољу Јудејском, док је Урван био епископ у Македонији.

Црква

Друштво

Данас славимо Светог апостола Јакова: Овај обичај не треба да прескочите ако желите да вам молитве буду услишене

Памте се по томе што су рушили идоле и проповедали хришћанство, због чега су изазвали гнев многобожаца. Према предању, обојица су због своје вјере пострадала.

На овај дан вјерници се сећају и других апостола који су ширили хришћанску вјеру и остали упамћени по свом животу и страдању.

Ко су били остали апостоли који се прослављају на овај дан?

Свети Наркис био је епископ у Атини. Због своје вере био је мучен и на крају убијен. Свети Апелије служио је као епископ у Ираклији Тракијској, а након дугог и богоугодног живота упокојио се у дубокој старости.

Свети Аристовул, брат апостола Варнаве, проповедао је Христову вјеру у Британији, гдје је, према предању, мирно скончао свој живот.

Сви ови светитељи у православној традицији представљају пример искрене љубави према Богу, вјере и истрајности. Њихов спомен подсјећа вјернике на значај духовне посвећености и спремности да се сопственим животом свједочи оно у шта се вјерује.

Молитва апостолима за помоћ у невољи

Према народном веровању, они који се нађу у невољи на овај дан могу да се обрате светим апостолима молитвом и затраже њихово заступништво пред Богом.

Једна од молитви која се везује за овај празник гласи:

"Апостоли свети, молите Милостивога Бога, да опроштај гријехова подари душама нашим."

Вјерници се моле са вјером и надом да ће им светитељи помоћи да пронађу снагу, утјеху и излаз из животних искушења.

(Она.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Црква

вјера

светац

Српска православна црква

Свети апостоле Стахија Амплија Урвана

Коментари (0)

Прочитајте више

Славимо преподобног Аврамија Затворника: Ево по чему га вјерници памте

Друштво

Славимо преподобног Аврамија Затворника: Ево по чему га вјерници памте

1 д

0
Истражите богату иконографију и духовну атмосферу ентеријера православне цркве.

Друштво

Ко искрено изговори ову молитву Светом Арсенију, биће заштићен од болести и несреће

3 д

0
Свети Великомученик Димитрије Митровдан

Друштво

СПЦ данас слави Митровдан: Ово су обичаји и вјеровања

4 д

0
Црква свијеће молитва литургија

Друштво

Сутра су Митровске задушнице: Дан када се молитвом сјећамо упокојених

6 д

0

Више из рубрике

Загађен ваздух

Друштво

Како загађен ваздух утиче на људско здравље?

2 ч

0
Дијете вам је искинуло један лист из пасоша: Да ли можете прећи границу?

Друштво

Дијете вам је искинуло један лист из пасоша: Да ли можете прећи границу?

6 ч

0
Црква

Друштво

Крстите се када пролазите поред цркве? Теолог открио истину о овом обичају

7 ч

0
Архимандрит Методије, игуман манастира Хиландар обраћање новинарима након свете литургије.

Друштво

Игуман Методије: Икона мајке Божије дар за љубав и помоћ Пала братству Хиландару

8 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима