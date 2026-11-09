Ко искрено изговори ову молитву Светом Арсенију, биће заштићен од болести и несреће

Аутор:АТВ редакција
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Српска православна црква и њени вјерници 10. новембра обиљежавају празник посвећен Светом Арсенију Сремцу, другом архиепископу српском и једном од најзначајнијих насљедника Светог Саве.
Његов живот био је посвећен вјери, служењу цркви и очувању духовног јединства српског народа, а његово име заузима посебно мјесто у историји српске православне традиције.
Свети Арсеније остао је упамћен као човјек велике вјере, мудрости и скромности, који је наставио дјело Светог Саве у једном од најважнијих периода за развој српске цркве.
Свети Арсеније рођен је у Срему, а још у младости одлучио је да се замонаши и посвети духовном животу. Када је чуо за Светог Саву и његово дјело, отишао је у манастир Жичу, гдје га је Сава примио у монашко братство. Препознавши његову мудрост, скромност и посвећеност вјери, Свети Сава га је убрзо поставио за игумана манастира Жиче.
Када су се појавиле опасности од угарских напада, Свети Сава поверио је Арсенију важан задатак – да пронађе сигурније мјесто за седиште српске архиепископије. Арсеније је одабрао Пећ, гдје је подигнута црква Светих апостола, која ће касније постати средиште Српске православне цркве.
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Пред свој други одлазак у Јерусалим, Свети Сава изабрао је управо Арсенија за свог наследника. Тако је 1233. године Арсеније постао други српски архиепископ. На том положају остао је више деценија, настављајући дјело свог великог претходника и бринући о развоју и очувању српске цркве. Преминуо је 1266. године, а сахрањен је у Пећи, у цркви коју је подигао. Због свог живота, вјере и дјела, убрзо је поштован као светитељ.
Мошти Светог Арсенија током историје више пута су премештане због ратова и опасности које су претиле светињама. Данас се највећи дио његових моштију налази у манастиру Ждребаоник у Црној Гори, док се честице моштију чувају и у Саборној цркви Светог Николе у Сремским Карловцима.
Свети Арсеније Сремац није једна од великих заповедних слава, али га вјерници дубоко поштују као значајног српског светитеља и духовног насљедника Светог Саве.
На овај дан народни обичај је да вјерници одлазе у цркву, пале свеће за здравље својих ближњих и упућују молитве за мир, здравље и благостање породице. Светитељу се у молитвама обраћају тражећи духовну снагу, мудрост и помоћ у тешким животним тренуцима, а вјерује се да онај ко му се данас помоли са искреном вјером добија заштиту од болести и несреће.
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Важно за овогодишњи празник: 10. новембар 2026. године пада у уторак, па је дан мрсан и не пости се. У црквеном календару није означен као црвено слово.
Вјерује се да молитва на овај дан помаже свакоме ко од срца замоли Светог Арсенија за здравље и спасење. Можете изговорити ове ријечи:
"О, свети Арсеније, похвало земље Сремске и велики јерарше Цркве Српске, који си достојно наставио дјело светитеља Саве! Прими молитве наше које ти са вером и љубављу узносимо. Ти који имаш слободу пред престолом Свевишњега, моли се Христу Богу да просвети душе наше, да нас сачува од сваке болести, невоље и несреће, и да подари мир и благослов нашим домовима и нашем народу. Учи нас смерности, љубави и правој вери, како бисмо достојно ишли путем спасења. Амин."
(Она.рс)
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