Митрополит Фотије: Цркву нападају са свих страна, али она је трпељива и умудрена Богом побјеђује

Аутор:АТВ редакција
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Његово високопреосвештенство митрополит зворничко-тузлански Фотије оцијенио је да Српску православну цркву /СПЦ/ нападају са свих страна и свим средствима, по медијима и друштвеним мрежама, али је поручио да је Црква трпељива, умудрена Богом и да побјеђује.
"Људи који нападају Цркву не бирају средства ни речи. Спремни су свакоме да кажу било шта, без стида пред Богом и људима. Они морају да схвате да реч хуле није реч благослова, али да је Црква Христова трпељива, побеђује својим трпљењем, смирењем и праштањем", навео је митрополит Фотије.
У бесједи на Митровдан, која је данас објављена на интернет страници Епархије зворничко-тузланске, владика је рекао да се измишљају различите ствари и изговарају хуле на Свети архијерејски сабор, Свети архијерејски синод, патријарха, многе архијереје, па и на светитеље попут Светог владике Николаја Охридског и Жичког, Светог Аве Јустина Ћелијског.
"Ти људи једноставно испољавају свој унутрашњи гнев и своје духовно стање, које је у одређеној мери опседнуто. Тако се то стање назива у духовном животу", указао је митрополит Фотије.
Према ријечима митрополита зворничко-тузланског, свети оци уче да човјек може бити потпуно или дјелимично опсједнут демонима, а његов ум заробљен.
"Свети оци још кажу да је ум секташа поробљен - човек који ступи у неку секту не може лако да се ослободи и изађе из ње, јер су демони поробили ту заједницу", навео је митрополит Фотије, преноси Срна.
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Владика је истакао да је Христ распет на крсту на Голготи изгледао побијеђен од свијета и најбеспомоћнији, а управо је тада побјеђивао највећег непријатеља - смрт.
"Тако и Црква живи тихо, умудрена Богом, износећи речи јеванђеља у тешким временима, у временима прогона, страдања и напада. Црква је кроз историју увек тако живела и живеће до краја историје, али ће из свега изаћи као победник", рекао је митрополит Фотије.
Бити православан, навео је, значи носити свој крст, али и ићи побједоносним путем ка васкрсењу Христовом.
"Не треба да се плашимо - Бог је са нама, а кад је Бог са нама, ко ће против нас", поручио је митрополит Фотије.
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Република Српска
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Друштво
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Градови и општине
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Друштво
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