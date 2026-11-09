Преминуо Мирослав Гладанац

Аутор:АТВ редакција
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Први главни републички тужилац Републике Српске Мирослав Гладанац преминуо је данас у Болници "Србија" у Источном Сарајеву, потврђено је из његове породице.
Гладанац је од јула 1992. до 2006. године први обављао дужност главног републичког тужиоца Републике Српске.
Рођен је 24. априла 1949. године у Устипрачи, а од осме године живио је у Сарајеву, гдје је завршио основну школу, средње образовање и Правни факултет.
Жеља за рад у правосуђу одвела га је 1976. године у Какањ, на мјесто приправника и потом судије Општинског суда.
Након двије године враћа се у Сарајево у Суд за прекршаје, Општински суд и Окружни суд, да би 1990. године отишао у адвокатуру.
У јулу 1992. године постаје први главни републички тужилац Републике Српске да би се 2006. поново вратио адвокатури.
Први нотар у Источном Сарајеву постао је 2008. године, након чега је 2014. године пензионисан.
Добитник је Плакете за изузетан рад и допринос развоју правосуђа у БиХ поводом 130 година суда у Сарајеву.
Мирослав Гладанац биће сахрањен сутра у 13.00 часова на гробљу Миљевићи у Источном Сарајеву, преноси Срна.
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