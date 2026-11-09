Вандали уништили бројне свјетиљке у Парку сунца у Источном Сарајеву

Аутор:АТВ редакција
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У Парку сунца у Источном Сарајеву вандали су уништили велики број подних свјетиљки које освјетљавају и украшавају овај парк, један од најљепших у граду.
Парк сунца налази се у непосредној близини полицијске станице, Ректората Универзитета у Источном Сарајеву и Студентског дома.
Ријеч је о једном од најљепших старијих паркова у Источном Сарајеву, препознатљивом по раскошном дрвећу, уређеним стазама и спомен-обиљежјима.
Поред тога што представља мјесто за одмор и шетњу грађана, Парк сунца има и посебан историјски и симболички значај, јер је посвећен страдању Срба у 20. вијеку.
Централно спомен-обиљежје у парку представља Бијели анђео, око којег су у кружном распореду постављени симболи који представљају сарајевске цркве.
У доњем дијелу парка налази се и споменик посвећен Одбрамбено-отаџбинском рату.
Уништавањем подних свјетиљки нанесена је штета јавном простору који, осим своје природне љепоте, чува и успомену на страдање српског народа.
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