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Вандали уништили бројне свјетиљке у Парку сунца у Источном Сарајеву

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АТВ редакција
09.11.2026 19:06

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Вандали уништили бројне свјетиљке у Парку сунца у Источном Сарајеву
Фото: ATV

У Парку сунца у Источном Сарајеву вандали су уништили велики број подних свјетиљки које освјетљавају и украшавају овај парк, један од најљепших у граду.

Парк сунца налази се у непосредној близини полицијске станице, Ректората Универзитета у Источном Сарајеву и Студентског дома.

Ријеч је о једном од најљепших старијих паркова у Источном Сарајеву, препознатљивом по раскошном дрвећу, уређеним стазама и спомен-обиљежјима.

Поред тога што представља мјесто за одмор и шетњу грађана, Парк сунца има и посебан историјски и симболички значај, јер је посвећен страдању Срба у 20. вијеку.

Централно спомен-обиљежје у парку представља Бијели анђео, око којег су у кружном распореду постављени симболи који представљају сарајевске цркве.

У доњем дијелу парка налази се и споменик посвећен Одбрамбено-отаџбинском рату.

Уништавањем подних свјетиљки нанесена је штета јавном простору који, осим своје природне љепоте, чува и успомену на страдање српског народа.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Источно Сарајево

Парк

Вандализам

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