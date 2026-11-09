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Јелен постао жртва људског немара, призор изазвао бијес

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АТВ редакција
09.11.2026 20:30

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Портал Лика Цлуб забиљежио је у Личком Лешћу необичан призор јелена којем су се комади отпада заплели у рогове. Претпоставља се да је животиња покупила смеће док се чешала, а овај призор још једном упозорава на опасности које неодговорно одлагање отпада у природи представља за дивље животиње.
Фото: Facebook/printscreen

Портал Лика Kлуб забиљежио је у Личком Лешћу необичан призор јелена којем су се комади отпада заплели у рогове. Oвај призор узнемирио је и шокирао многе те је услиједила лавина критика на немар појединаца.

Претпоставља се да је животиња покупила смеће док се чешала, а овај призор још једном упозорава на опасности које неодговорно одлагање отпада у природи представља за дивље животиње.

Отпад одбачен поред шума, ливада и путева не нестаје након што га људи оставе за собом, а ово је један тужан показатељ шта се деси када човјек не мисли и не цијени природу, па све до оних тренутака који могу довести и до трагичног краја.

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Тагови :

Јелен

смеће

природа

животиња

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