Аутор:АТВ редакција
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Портал Лика Kлуб забиљежио је у Личком Лешћу необичан призор јелена којем су се комади отпада заплели у рогове. Oвај призор узнемирио је и шокирао многе те је услиједила лавина критика на немар појединаца.
Претпоставља се да је животиња покупила смеће док се чешала, а овај призор још једном упозорава на опасности које неодговорно одлагање отпада у природи представља за дивље животиње.
Отпад одбачен поред шума, ливада и путева не нестаје након што га људи оставе за собом, а ово је један тужан показатељ шта се деси када човјек не мисли и не цијени природу, па све до оних тренутака који могу довести и до трагичног краја.
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