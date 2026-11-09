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Фурманска моба код Драгана Боровчанина окупила људе из цијеле БиХ

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АТВ редакција
09.11.2026 20:59

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Фурманска моба
Фото: ATV

Има још мјеста гдје се људи не окупљају само због себе,већ због пријатеља, обичаја и оног старинског осјећања да се заједно може више и боље. У шумском одјелу Љута стана надомак Сокоца, оморе, борови и јеле запамтили су трагове точкова,копита и сјекира.

Љута страна била је мјесто најљепше људске слоге у којој је четврти пут одржана фурманска моба , код домаћина Драгана Боровчанина. Одазвали су се фурмани из свих дијелова БиХ,а умјесто такмичења показали заједништво, умјесто умора пјесму и добро расположење.

Љута страна име које обећава тежак терен,напоран посао и борба са шумским одјелима. Али је овдје, све било некако другачије. Лица насмијана ,руке спремне за посао,а срце и душа отворено за старе пријатеље. Окупили су се млади људи које спаја исто занимање, исти обичај и слога која никада не блиједи.

Фурманска моба
Фурманска моба
ATV

Стизали су фармери из свих дијелова БиХ.Свако је донио своју снагу,искуство и по неку причу са шумских путева. Није било важно одакле ко долази,већ је важно да се одазвао пријатељском позиву. Тако се некада живјело И радило ,а тако се срећом ,још увијек ради тамо гдје људи чувају образ, ријеч и обичај.

Фурманска моба
Фурманска моба
ATV

У фурманској моби посао се не оставља за сутра и за другог. Засучу се рукави,прионе на посао, и свако даје колико може. Јер моба никада није била само помоћ у раду. Била је сусрет повјерења и непогрешиви доказ да човјек није сам док има другова и пријатеља.

А када је посао завршен ,почео је онај дио због којег се овакви сусрети дуго памте. Заједничка трпеза, здравица, пјесма И дужење. Умор је остао у шуми ,а весеље међу људима, јер фурмани знају да се добар посао памти по урађеном ,али још више са људима са којима је урађен.

На Љутој страни побједила је она најљепша људска страна. Окупила је људе из свих крајева , посјетила на вриједност колективног духа, и заједништва и показала да су мобе још увијек у моди. Док год има људи спремних да се одазову на мобу, да подјеле посао,хљеб и пјесму,неће нестати ни дух некадашњих времена.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Соколац

Фурманска моба

окупљање

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