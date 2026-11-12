Дијете вам је искинуло један лист из пасоша: Да ли можете прећи границу?

Аутор:АТВ редакција
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Једна наизглед безазлена дјечја игра може родитељима направити озбиљан проблем приликом путовања у иностранство.
Довољно је да дијете узме пасош, истргне једну страницу и врати га на мјесто, а родитељи тек пред полазак примијете да документ више није у првобитном стању.
Поставља се питање може ли се с таквим пасошем прећи граница Босне и Херцеговине и Хрватске, посебно ако су фотографија, лични подаци и датум важења потпуно уредни.
Према правилима која се примјењују приликом граничних контрола, пасош мора бити важећи и подобан за утврђивање идентитета и провјеру аутентичности документа. Уколико недостаје цијели лист, ријеч је о озбиљном оштећењу које може довести до тога да путна исправа буде оцијењена као неважећа или неприхватљива за прелазак државне границе.
Важно је разумјети да се пасош не састоји само од странице с фотографијом и основним подацима. Сваки лист дио је службеног документа, а његов недостатак може изазвати сумњу да је исправа накнадно мијењана или да су уклоњени одређени подаци, визе или гранични печати.
То значи да чињеница да је дијете случајно истргнуло лист не гарантује да ће гранични полицајац прихватити објашњење родитеља. Иако оштећење није настало намјерно, полицијски службеник мора провјерити исправност документа и његову подобност за прелазак границе.
Министарство унутрашњих послова Хрватске у службеним информацијама наводи да се хрватски држављанин не смије служити путовницом ако је оштећена или дотрајала до те мјере да више не служи својој сврси. Сличан принцип важи и код контроле путних исправа других држава, укључујући пасоше Босне и Херцеговине.
Посебну пажњу треба обратити на ситуацију када недостаје само једна страница, док су све остале неоштећене. Чак и тада не постоји гаранција да ће путник моћи наставити путовање. Процјена се обавља током службене контроле, али је недостатак цијелог листа довољно озбиљан разлог да се документ прије путовања замијени.
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За држављане Босне и Херцеговине постоји и могућност новчане казне. Члан 25а Закона о путним исправама БиХ прописује казну од 100 до 400 КМ за особу која пређе или покуша прећи државну границу с неважећом путном исправом.
То не значи да ће родитељ аутоматски бити кажњен само зато што је дијете код куће оштетило пасош. Међутим, ако се утврди да је путна исправа неважећа и да је особа с њом покушала прећи границу, може постојати основ за покретање прекршајног поступка.
Законом је за наведени прекршај предвиђена и могућност изрицања заштитних мјера, укључујући одузимање путне исправе или забрану издавања путне исправе до двије године. То нису аутоматске санкције, него мјере чије изрицање зависи од законских услова и околности конкретног случаја.
Грађани који примијете да у пасошу недостаје лист не би требали покушавати сами лијепити страницу, спајати је љепљивом траком или на други начин поправљати документ. Такви захвати могу изазвати додатне сумње приликом граничне контроле.
Ако је ријеч о пасошу БиХ, потребно је обратити се надлежном министарству унутрашњих послова, односно органу који издаје пасоше, и затражити замјену оштећене путне исправе.
Према информацијама Агенције за идентификационе документе, евиденцију и размјену података Босне и Херцеговине (ИДДЕЕА), пасош се у редовном поступку издаје у року до 30 дана, док је предвиђен и хитни поступак издавања до 72 сата, уз испуњавање прописаних услова.
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Посебно је важно да држављани БиХ који намјеравају путовати у Хрватску, Словенију, Аустрију или Њемачку имају одговарајући важећи путни документ. Лична карта Босне и Херцеговине није замјена за пасош при путовању у државе Европске уније, док се за путовање у поједине државе регије може користити на основу међународних споразума.
Ако се оштећење пасоша догоди током боравка у иностранству, држављани БиХ могу контактирати најближе дипломатско-конзуларно представништво ради информација о издавању нове путне исправе или путног листа за повратак у Босну и Херцеговину.
Путни лист је привремена путна исправа ограничене намјене, која се издаје ради повратка у БиХ, а не као замјена за пасош за редовна путовања у друге државе. Министарство вањских послова БиХ наводи да рок његовог важења не може бити дужи од 30 дана, преноси ГПМаљевац.
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