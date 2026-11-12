Крстите се када пролазите поред цркве? Теолог открио истину о овом обичају

Аутор:АТВ редакција
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Многи вјерници имају обичај да се прекрсте сваки пут када пролазе поред цркве или манастира, док други то не чине, било због журбе или зато што овај гест не сматрају обавезним.
Теолог Александар Ђурђевић објашњава шта представља овај чин, због чега је важан и да ли је неопходно прекрстити се сваки пут када угледамо светињу.
„Уобичајено је да се вјерници прекрсте када пролазе поред цркве или манастира. Овај чин се сматра поштовањем према светињи. Међутим, ово није стриктна обавеза. Када се прекрстимо, када се осјенимо знаком крста, ми се сјећамо да је Христос страдао на крсту и да нас је ослободио од гријеха, тако да не треба да се крстимо само механички“, навео је Ђурђевић на свом Тикток налогу.
Он је истакао да то што се вјерници прекрсте приликом проласка поред цркве може представљати и чин захвалности.
„На примјер, када се налазите у градском превозу и ако пролазите поред цркве, ви можете да се прекрстите, јер у том тренутку сте се можда помолили Исусовом молитвом. И прекрстили сте се, и то је израз ваше вјере. Данас човјек је у журби и нема времена, и онда када угледа храм, помоли се и прекрсти се. И закључак за крај је да они који се крсте када пролазе поред светиње не осуђују оне који се не крсте, и обрнуто“, додао је теолог, преноси Курир.
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