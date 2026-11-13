Један од најтужнијих дана у календару: Ову молитву данас сви морају изговорити!

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
За Српску православну цркву и њене вјернике данас је један од најтужнијих празника. На данашњи дан они се сјећају живота и великог страдања Светог апостола Стахија, Амплија, Урвана и других.
Према предању у које вјерују сви хришћани, осим дванаест великих апостола који су познавали Исуса и били његови први ученици, Бог је изабрао још седамдесет других апостола који ће проповиједати Јеванђеља и ширити хришћанство.
Неки од тих „малих апостола“ били су и Свети апостоли Стахије, Амплије и Урван.
Свети Стахије је био први епископ Византа. Живио је и проповиједао у 1. вијеку и био је помоћник Светом Андреју Првозваном. Вјерује се да је многе незнабошце преобратио у хришћанство, да је важио за доброг и праведног човјека те да је био велики бесједник. Послије шеснаест година епископовања мирно је упокојен 54. године, а посебно се слави у Румунији и Русији.
Свети Амплије и Урван такође су били сарадници Светог Андреја и од њега су постављени за епископе Амплије у Лиди (Диоспољу Јудејском), а Урван у Македонији. Познати по томе што су уништавали идоле и проповиједали хришћанство, на себе су навукли гњев многобожаца који су их обојицу убили.
Хришћански вјерници данас се сјећају и других апостола из седамдесеторице који су пострадали у славу Исуса Христа. Свети Наркис је био епископ у Атини и због вјере је мучен и убијен. Свети Апелије је био епископ у Ираклији Тракијској те је након дугог и богоугодног живота умро у дубокој старости, док је Свети Аристовул, брат апостола Варнаве, проповиједао вјеру Христову у Британији и тамо мирно скончао.
Сви ови светитељи примјери су искрене и дубоке љубави према Богу. Према народном вјеровању, свима који су данас искрени у молитви, помоћ ће брзо доћи.
Вјерује се да сви који се данас нађу у невољи треба да се обрате овим апостолима сљедећим ријечима:
„Апостоли свети, молите Милостивога Бога, да опроштај гријехова подари душама нашим.“
(Курир)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
12 ч0
Друштво
12 ч0
Друштво
14 ч0
Друштво
19 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму