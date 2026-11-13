Logo

Дневни хороскоп за петак 13.

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
АТВ редакција
13.11.2026 07:07

Коментари:

0
Хороскоп
Фото: Pixabay/Maklay62

Шта нам звијезде доносе данас?

Ован

На послу би вам могла стићи вијест која ће захтијевати промишљену реакцију. У љубави покажите више стрпљења, а слободни би могли привући пажњу особе коју су недавно упознали. Припазите на исхрану и унос витамина.

Košarka, lopta

Кошарка

Реал прегазио Звезду у Мадриду

Бик

Дан је повољан за завршавање заосталих обавеза и планирање наредних корака. Партнер би могао предложити заједнички излазак, док слободне очекује пријатна комуникација. Не занемарујте потребу за одмором.

Близанци

Очекује вас динамичан дан са више занимљивих разговора о послу. На емотивном плану могуће је разјашњење неспоразума, а слободни би могли добити поруку којој се нису надали. Обратите пажњу на унос течности.

Рак

Не дозволите да вас туђе примједбе обесхрабре, јер имате довољно знања да завршите започето. Партнер ће жељети више заједничког времена, а слободни би могли упознати некога преко пријатеља. Чувајте се прехладе.

Лав

Могли бисте добити прилику да преузмете одговорност за нешто важно. У љубави вас очекује лијеп гест, док би слободни могли обновити комуникацију са занимљивом особом. Пријаће вам лагана шетња.

Пале акција давања крви

Градови и општине

У акцији добровољног давања крви на Палама прикупљено 35 доза

Дјевица

Немојте губити вријеме на ситнице, већ се усмјерите на оно што вам доноси резултате. Заузети би могли разговарати о заједничким плановима, а слободне очекује неочекиван позив. Могућа је напетост у врату и леђима.

Вага

Сарадња са колегама могла би вам олакшати обавезе и донијети резултате. У љубави вас очекује више отворености, док би слободни могли примијетити да неко већ дуже вријеме показује интересовање. Избјегавајте касне оброке.

Шкорпија

Мораћете да покажете одлучност у ситуацији која је другима представљала проблем. Партнер би могао тражити подршку, а слободни ће уживати у пажњи особе која им се допада. Више времена проводите у природи.

Стријелац

Нови приједлог могао би вас подстаћи да размислите о промјени пословног правца. У вези не доносите закључке на основу претпоставки, док слободне очекује занимљив сусрет. Потребно вам је више сна.

Јарац

Стрпљење ће вам помоћи да ријешите питање које одлажете. Партнер би могао показати колико му је стало, а слободни би могли започети дописивање које ће их обрадовати. Обратите пажњу на ниво енергије, преноси ГласСрпске.

Мајкрсофт

Наука и технологија

Проблеми са Мајкрсофтом, хиљаде корисника остало без сервера

Водолија

Идеја коју сте раније одбацили могла би се показати као добро рјешење. У љубави избјегавајте повлачење у себе, а слободни би могли упознати некога на мјесту на којем то најмање очекују. Припазите на умор и стрес.

Рибе

Очекује вас прилика да поправите однос са особом из пословног окружења. Партнер ће цијенити вашу пажњу, док би слободни могли открити да су осјећања обострана. Посветите више пажње физичкој активности.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Хороскоп

астрологија

Астролози

Коментари (0)

Више из рубрике

часне сестре бизарни тренд србија

Занимљивости

"Часне сестре" плаше људе широм земље, сада испливала језива порука из српског града

12 ч

1
Иран објавио савјете у случају нуклеарног удара

Занимљивости

Језиво предвиђање научника за 13. новембар 2026.

14 ч

0
Хороскоп или астролошка карта је дијаграм који приказује положај Сунца, Мјесеца, планета и звијезда у тренутку неког догађаја или рођења особе

Занимљивости

Овим знаковима се у наредној години мијења живот: Стиже најљепши дар

19 ч

0
хороскоп астрологија хороскопски знакови

Занимљивости

Хороскоп за 12. новембар: Прочитајте шта очекује ваш знак

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима