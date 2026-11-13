Дневни хороскоп за петак 13.

Аутор:АТВ редакција
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Шта нам звијезде доносе данас?
На послу би вам могла стићи вијест која ће захтијевати промишљену реакцију. У љубави покажите више стрпљења, а слободни би могли привући пажњу особе коју су недавно упознали. Припазите на исхрану и унос витамина.
Кошарка
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Дан је повољан за завршавање заосталих обавеза и планирање наредних корака. Партнер би могао предложити заједнички излазак, док слободне очекује пријатна комуникација. Не занемарујте потребу за одмором.
Очекује вас динамичан дан са више занимљивих разговора о послу. На емотивном плану могуће је разјашњење неспоразума, а слободни би могли добити поруку којој се нису надали. Обратите пажњу на унос течности.
Не дозволите да вас туђе примједбе обесхрабре, јер имате довољно знања да завршите започето. Партнер ће жељети више заједничког времена, а слободни би могли упознати некога преко пријатеља. Чувајте се прехладе.
Могли бисте добити прилику да преузмете одговорност за нешто важно. У љубави вас очекује лијеп гест, док би слободни могли обновити комуникацију са занимљивом особом. Пријаће вам лагана шетња.
Градови и општине
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Немојте губити вријеме на ситнице, већ се усмјерите на оно што вам доноси резултате. Заузети би могли разговарати о заједничким плановима, а слободне очекује неочекиван позив. Могућа је напетост у врату и леђима.
Сарадња са колегама могла би вам олакшати обавезе и донијети резултате. У љубави вас очекује више отворености, док би слободни могли примијетити да неко већ дуже вријеме показује интересовање. Избјегавајте касне оброке.
Мораћете да покажете одлучност у ситуацији која је другима представљала проблем. Партнер би могао тражити подршку, а слободни ће уживати у пажњи особе која им се допада. Више времена проводите у природи.
Нови приједлог могао би вас подстаћи да размислите о промјени пословног правца. У вези не доносите закључке на основу претпоставки, док слободне очекује занимљив сусрет. Потребно вам је више сна.
Стрпљење ће вам помоћи да ријешите питање које одлажете. Партнер би могао показати колико му је стало, а слободни би могли започети дописивање које ће их обрадовати. Обратите пажњу на ниво енергије, преноси ГласСрпске.
Наука и технологија
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Идеја коју сте раније одбацили могла би се показати као добро рјешење. У љубави избјегавајте повлачење у себе, а слободни би могли упознати некога на мјесту на којем то најмање очекују. Припазите на умор и стрес.
Очекује вас прилика да поправите однос са особом из пословног окружења. Партнер ће цијенити вашу пажњу, док би слободни могли открити да су осјећања обострана. Посветите више пажње физичкој активности.
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