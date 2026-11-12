Logo

"Часне сестре" плаше људе широм земље, сада испливала језива порука из српског града

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
АТВ редакција
12.11.2026 21:51

Коментари:

0
часне сестре бизарни тренд србија
Фото: Instagram/printscreen

Локални ужички медији преносе да им се вечерас обратио један суграђанин, са молбом да упозоре јавност на ТикТок профил под називом "Гроке из Ужица", на којем се појављује позив на дружење.

Овај назив посљедњих недјеља доводи се у везу са необичним ТикТок трендом који је узнемирио грађане широм Србије.

Учесници овог тренда појављују се обучени у црне одоре, које подсјећају на одоре часних сестара, док поједини снимци приказују како плаше пролазнике, све зарад прегледа и популарности на друштвеним мрежама.

Слични случајеви пријављивани су у више градова широм Србије, али за сада нема потврде да су овакви догађаји забиљежени и у Ужицу, пишу локални медији.

(Телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Часне сестре

мистерија

Србија

Тик Ток

Коментари (0)

Више из рубрике

Иран објавио савјете у случају нуклеарног удара

Занимљивости

Језиво предвиђање научника за 13. новембар 2026.

3 ч

0
Хороскоп или астролошка карта је дијаграм који приказује положај Сунца, Мјесеца, планета и звијезда у тренутку неког догађаја или рођења особе

Занимљивости

Овим знаковима се у наредној години мијења живот: Стиже најљепши дар

9 ч

0
хороскоп астрологија хороскопски знакови

Занимљивости

Хороскоп за 12. новембар: Прочитајте шта очекује ваш знак

16 ч

0
doručak hrana savjeti zdravlje

Занимљивости

Да ли је ово рецепт за "мозак генија"? Ајнштајн је деценијама јео исти доручак

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима