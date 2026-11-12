"Часне сестре" плаше људе широм земље, сада испливала језива порука из српског града

Аутор:АТВ редакција
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Локални ужички медији преносе да им се вечерас обратио један суграђанин, са молбом да упозоре јавност на ТикТок профил под називом "Гроке из Ужица", на којем се појављује позив на дружење.
Овај назив посљедњих недјеља доводи се у везу са необичним ТикТок трендом који је узнемирио грађане широм Србије.
Учесници овог тренда појављују се обучени у црне одоре, које подсјећају на одоре часних сестара, док поједини снимци приказују како плаше пролазнике, све зарад прегледа и популарности на друштвеним мрежама.
Слични случајеви пријављивани су у више градова широм Србије, али за сада нема потврде да су овакви догађаји забиљежени и у Ужицу, пишу локални медији.
(Телеграф)
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