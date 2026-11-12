Италија преокретом срушила Француску: Еспозито јунак велике побједе

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалска репрезентација Италије савладала је Француску резултатом 3:1 након великог преокрета у утакмици коју су обиљежили бројни промашаји, два једанаестерца и чак три поготка у мрежи Француза.
Француска је боље отворила сусрет и већ у 10. минуту стигла до предности. Мајкл Олисе упутио је ударац који је завршио у мрежи, уз лошу реакцију италијанског голмана Ђанлуиђија Донаруме.
Ипак, Италијани су брзо одговорили. У 26. минуту Николо Камбијаги одлично је упослио Франческа Пија Еспозита, који је из непосредне близине погодио за изједначење.
Французи су до одласка на одмор имали прилику да поново поведу, али је Бредли Баркола у 35. минуту погодио стативу.
Друго полувријеме донијело је још више узбуђења. Рајан Шерки је у 53. минуту погодио стативу, а само шест минута касније Италија је добила једанаестерац након прекршаја Мала Густа. Међутим, Себастијано Еспозито није искористио најстрожу казну, пошто је лопту послао поред гола.
Промашај није обесхрабрио Италијане, који су у 63. минуту стигли до потпуног преокрета. Федерико Димарко је асистирао Давидеу Фратезију, који је прецизним ударцем донио предност од 2:1.
Коначан резултат постављен је у 75. минуту. Након што је Дајо Упамекано направио прекршај у казненом простору, судија Иштван Ковач показао је на бијелу тачку. Овога пута одговорност је преузео Франческо Пио Еспозито и сигурним ударцем постигао свој други погодак на утакмици.
Француска је у завршници покушала да се врати у меч. Олисе је у 87. минуту из слободног ударца шутирао тик изнад пречке, а у четвртом минуту судијске надокнаде његов ударац прошао је неколико центиметара поред стативе.
Италијани су сачували предност и стигли до побједе од 3:1, а јунак сусрета био је двоструки стријелац Франческо Пио Еспозито.
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