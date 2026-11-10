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Вранешевић преузео Слогу, циљ бијег са дна табеле

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Јована Кецман
10.11.2026 19:44

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Душко Вранешевић одмах је прионуо на посао, а главни задатак биће му да стабилизује екипу, подигне ниво игре и избори опстанак.
Фото: ATV

Душко Вранешевић одмах је прионуо на посао, а главни задатак биће му да стабилизује екипу, подигне ниво игре и избори опстанак.

Нови стратег Добојлија добро познаје прилике у БХ фудбалу, а репрезентативна пауза добро ће му доћи да упозна екипу. Ипак, прије тога, деби и први испит имаће већ сутра у Купу Републике Српске против Лакташа.

Вранешевић зна како се бори за опстанак. Прошле сезоне до истог је предводио Радник из Бијељине. Свјестан је да је пред њим и екипом много изазова, те да ће сваки бод бити од пресудне важности за наставак првенства. Послије 13 кола Добојлије су закуцане за дно табеле са свега девет бодова, а за побједу у Премијер лиги не знају више од два мјесеца.

Уз новог тренера стигао је и нови стручни штаб . Вранешевићу ће у раду помагати Владан Грујић, Дражен Филиповић, Марко Мазалица и Ален Хатунић. Први премијерлигашки испит након репрезентативне паузе, имаће на гостовању Челику.

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Тагови :

Душко Вранешевић

ФК Слога

Добој

тренер

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