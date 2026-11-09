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Лоше вијести из Платонове: Стефана Савића очекује вишемјесечни опоравак због повреде

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АТВ редакција
09.11.2026 13:53

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Стефан Савић, један од најбољих појединаца бањалучког клуба, задобио је повреду Ахилове тетиве и очекује га вишемјесечни опоравак.
Фото: Instagram

Дан након утакмице између фудбалера Борца и Радника обистиниле су се црне слутње. Стефан Савић, један од најбољих појединаца бањалучког клуба, задобио је повреду Ахилове тетиве и очекује га вишемјесечни опоравак.

Савић је на јучерашњој утакмици већ у уводном дијелу напустио терен двобоја на Градском стадиону у Бањалуци напустио терен уз помоћ саиграча, а након додатних медицинских прегледа установљена је тежа повреда.

ФК Борац данас је и званично саопштио да Савића очекује вишемјесечни опоравак уз ријечи подршке да преброди тежак период који га ја задесио у каријери.

"Фудбал нас некада стави на муке и поквари нам планове и зацртане циљеве.

Наш Стефан Савић, на утакмици са Радником, задобио је повреду Ахилове тетиве и очекује га вишемјесечни опоравак.

Савке, знамо да си борац без премца и да ћеш из свега изаћи још јачи.

Уз тебе смо да ти дамо подршку и да заједно бројимо дане до твог повратка на терен.

Бањалука и сви Борчевци чувају ти леђа и знај да ће све бити онако како треба да буде и да ћеш водити у нове побједе.

Нема предаје,

покажи изнова да си најбољи када је најтеже,

покажи свима да је у животу важно бити борац!" , наводи се у објави ФК Борац на друштвеним мрежама.

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Тагови :

ФК Борац

Стефан Савић

повреда

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