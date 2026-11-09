Вељко Пауновић објавио тужне вијести

Аутор:АТВ редакција
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Селектор Србије Вељко Пауновић обратио се јавности пред окупљање тима за завршна два меча Лиге нација против Њемачке у петак и Грчке у понедељак.
Након што је открио која три играча неће играти, међу којима је и Душан Влаховић, осврнуо се на јубилеј и годину дана на клупи националног тима.
"За мене лијеп период, драго ми је, да сам са својим људима, пријатељима, народом. Имали смо губитак у породици. Мој старији брат Александар је преминуо. Ова недјеља је била тешка за нас", рекао је он и додао:
"До сада је било све лијепо и добро. Нисам за ових годину дана направио пресјек, али гледајући у мој фазни пројекат, који сам припремио нисмо то постигли. Различити фактори, до мене је прије свега, али и до околности које смо имали. Гледаћу да дам гас до даске у наредном периоду, још више и покренем ово фудбалско чудовиште које лежи и живи у нама, да се извучемо из летаргије у коју смо упали".
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