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Вељко Пауновић објавио тужне вијести

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АТВ редакција
09.11.2026 12:19

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Вељко Пауновић
Фото: Таnjug/ AMIR HAMZAGIĆ

Селектор Србије Вељко Пауновић обратио се јавности пред окупљање тима за завршна два меча Лиге нација против Њемачке у петак и Грчке у понедељак.

Након што је открио која три играча неће играти, међу којима је и Душан Влаховић, осврнуо се на јубилеј и годину дана на клупи националног тима.

"За мене лијеп период, драго ми је, да сам са својим људима, пријатељима, народом. Имали смо губитак у породици. Мој старији брат Александар је преминуо. Ова недјеља је била тешка за нас", рекао је он и додао:

"До сада је било све лијепо и добро. Нисам за ових годину дана направио пресјек, али гледајући у мој фазни пројекат, који сам припремио нисмо то постигли. Различити фактори, до мене је прије свега, али и до околности које смо имали. Гледаћу да дам гас до даске у наредном периоду, још више и покренем ово фудбалско чудовиште које лежи и живи у нама, да се извучемо из летаргије у коју смо упали".

(Телеграф)

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Таг :

Вељко Пауновић

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