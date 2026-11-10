Филип Костић не игра за Србију

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Нови ударац за фудбалску репрезентацију Србије! Један од најискуснијих са списка Вељка Пауновића Филип Костић неће моћи да помогне саиграчима у мечевима Лиге нација против Њемачке и Грчке, а разлог је повреда.
Како наводе из ФСС-а, и поред тога, у уторак прије подне дошао је у Спортски центар ФСС у Старој Пазови да се јави селектору, поздрави другове и пружи им подршку пред два важна изазова.
Том приликом обавио је и прегледе са љекарским тимом репрезентације. Костић је објаснио природу повреде и изразио наду да ће се ускоро вратити на терен.
“Имам мали хематом на десној нози. Није ништа страшно, потребно је да неколико дана мирујем и надам се да ћу се што прије вратити на терен. Искрено, нисам очекивао да ће тако бити, нисам имао такав осјећај, али је доктор послије детаљнијих прегледа препоручио мировање. Добро је што смо открили на вријеме, тако да се враћам брзо”, рекао је Костић.
Послије повреде Филипа Костића, селектор Вељко Пауновић прекомандовао је из У-21 у А репрезентацију Стефана Букинца, фудбалера Јанг Бојса који игра на позицији лијевог бека.
Србија ће бити и те како ослабљена у Лиги нација, пошто се неки од најважнијих играча из различитих разлога нису одазвали селектору. Највише је ођекнуло “не” Душана Влаховића, али српски тим и даље има квалитетне нападаче у нападу који могу да надомјесте његов изостанак.
Одраније је познато да Страхиња Павловић и Алекса Терзић не играју због повреда, а Костићев изостанак је свакако један од највећих хендикепа. Колико његово присуство значи екипи и ван терена, потврдио је капитен Душан Тадић.
“Он има посебан осјећај за репрезентацију и много воли да игра за своју земљу. Знам колико му је криво што сада не може да буде са нама, али је добро што је дошао. Тај однос преноси и на млађе нараштаје. Недостајаће нам и на терену и ван њега, поготово мени, али и свима. Осјећа дрес репрезентације онако како треба да се осјећа”, поручио је Тадић, преноси Мондо.
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