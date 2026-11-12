Прва лига Српске: Леотар чува лидерску позицију и циља титулу

Аутор:Бојан Носовић
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Екипа са требињских Полица непоражена је ове сезоне, а са 12 побједа и три ремија дичи се лидерском позицијом у прволигашком каравану Српске.
За АТВ, из табора Леотара, поручују да су тек додали гас и да ће до краја првенствене трке дати све од себе да стигну до шампионске титуле.
"Овом заосталом утакмицом смо се вратили на прво мјесто гдје по мени и заслужујемо да будемо. Напорна сезона међутим момци тренирају стварно напорно и стварно вриједно тако да нам се из утакмице у утакмицу враћа. Остале су нам још двије", каже Дарко Ђајић, ФК Леотар.
"Најбоља смо екипа и с обзиром да смо сваку утакмицу гости, ми играмо у Билећи играмо сваку домаћу утакмицу, свако гостовање нам је сем Фоче и Невесиња све преко три сата путујемо, то доста исцрпи енергије и мислим да смо се добро снашли. Како видиш Леотар сљедеће године? Сљедеће године ако Бог да као премијерлигаша", каже Игор Миљковић, ФК Леотар.
Стара фудбалска каже да напад доноси побједе, а одбрана трофеје.
Дефанзивна линија Леотара ове сезоне игра скоро, па без грешке, а чувар мреже Василије Колак пун је хвале на рачун саиграча.
"Немате пораза, значи да си добро чувао мрежу? Па јесте немамо пораза, екипа смо са најмање примљених голова, оно што ми је посебно драго да смо сваки гол заслужили да смо једина екипа па можда и на Балкану која није имала ниједан казнени ударац у своју корист ево већ години и по дана", рекао је Василије Колак, голман ФК Леотара
Момцима подно Леотара у овој сезони се придружило и десетак играча са стране. Резултат најбоље говори каква је енергија у екипи.
"Атмосфера је заиста сјајна, момци тренирају јако добро и играју што резултати говоре. Једноставно 15 утакмица, 12 побједа три неријешена резултата без пораза. Гол разлика 35 : 6 заиста за сваку похвалу", каже Велибор Ђурић, шеф Стручног штаба ФК Леотар.
"Требало је доста времена,одрадили смо нека два три прелазна рока, неке ствари у омладинској школи смо посложили и ставили на своје мјесто, повукли неких играча из омладинске школе и саставили један добар ростер за ову лигу", рекао је Олег Ћурић, спортски директор ФК Леотара.
Требињци ће у суботу одмјерити снаге са екипом из Приједора. За ову утакмици кажу да ће бити најтежа у сезони, али ће кажу јуришати на нову побједу.
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