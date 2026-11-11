Нова трагедија: Фудбалер (22) преминуо након што је доживио срчани удар на тренингу!

Аутор:АТВ редакција
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Трагична вијест потресла је фудбалски свијет. Млади француски фудбалер Ванис Онсор изненада је преминуо након што је доживио срчани удар током тренинга.
Талентовани офанзивац, рођен у Авру, поникао је у млађим категоријама Руана, а у досадашњој сениорској каријери бранио је боје екипа Депеа и Флерса, прије него што је обукао дрес Сен Денија.
Као најсвјетлији тренутак његове ране каријере остаће упамћен 12. март 2024. године у француском „Националу“. На јединој утакмици на којој се нашао у почетној постави Руана, Онсор је постигао побједоносни погодак за тријумф над Вилфраншом (1:0). На велику жалост, његов животни пут и фудбалски снови прекинути су током преподневног тренинга у сриједу на острву Реинион.
Фудбалска заједница и његови бивши клубови одмах су реаговали на ненадокнадиви губитак. Млади тим Сен Денија одао му је почаст минутом аплауза уочи својих утакмица у сриједу, док ће фудбалери Депеа одржати минут ћутања прије предстојећег првенственог сусрета у рангу Национал 1.
𝑾𝒂𝒏𝒊𝒔 𝑯𝒐𝒏𝒔𝒐𝒓 𝒏𝒐𝒖𝒔 𝒂 𝒒𝒖𝒊𝒕𝒕𝒆́𝒔 𝒂̀ 𝒍’𝒂̂𝒈𝒆 𝒅𝒆 𝟐𝟐 𝒂𝒏𝒔 🕊️
Le FC Rouen 1899 a appris ce matin avec une grande tristesse le décès brutal de Wanis Honsor, victime d’un arrêt cardiaque lors d’un entraînement avec son club de Saint-Denis FC.
Formé au club et après avoir porté le maillot rouge dans plusieurs catégories de jeunes puis en réserve, Wanis avait participé à trois rencontres avec l’équipe première lors de la saison 2023/2024, inscrivant un but au stade Diochon.
𝑳𝒆 𝑭𝑪 𝑹𝒐𝒖𝒆𝒏 𝟏𝟖𝟗𝟗 𝒑𝒓𝒆́𝒔𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒔𝒆𝒔 𝒔𝒊𝒏𝒄𝒆̀𝒓𝒆𝒔 𝒄𝒐𝒏𝒅𝒐𝒍𝒆́𝒂𝒏𝒄𝒆𝒔 𝒂̀ 𝒔𝒂 𝒇𝒂𝒎𝒊𝒍𝒍𝒆 𝒆𝒕 𝒔𝒆𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒄𝒉𝒆𝒔. 🙏— FC Rouen 1899 (@fcr1899) November 11, 2026
Званичним саопштењем огласио се и Руан, изразивши најдубље саучешће породици, пријатељима и свима који су познавали трагично преминулог фудбалера.
– Ванис Онсор нас је напустио у 22. години. ФК Руан 1899 са огромном тугом примио је вијест о његовој изненадној смрти усљед срчаног застоја на тренингу са својим клубом Сен Дени. Поникао је у нашем клубу, носећи црвени дрес кроз омладинске селекције и резервни састав, а у сезони 2023/24. дебитовао је за наш тим. Сви смо у шоку – навели су из француског клуба, преноси Курир.
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