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Нова трагедија: Фудбалер (22) преминуо након што је доживио срчани удар на тренингу!

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АТВ редакција
11.11.2026 17:12

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Три фудбалске лопте на травнатом терену
Фото: АТВ

Трагична вијест потресла је фудбалски свијет. Млади француски фудбалер Ванис Онсор изненада је преминуо након што је доживио срчани удар током тренинга.

Талентовани офанзивац, рођен у Авру, поникао је у млађим категоријама Руана, а у досадашњој сениорској каријери бранио је боје екипа Депеа и Флерса, прије него што је обукао дрес Сен Денија.

Као најсвјетлији тренутак његове ране каријере остаће упамћен 12. март 2024. године у француском „Националу“. На јединој утакмици на којој се нашао у почетној постави Руана, Онсор је постигао побједоносни погодак за тријумф над Вилфраншом (1:0). На велику жалост, његов животни пут и фудбалски снови прекинути су током преподневног тренинга у сриједу на острву Реинион.

Фудбалска заједница и његови бивши клубови одмах су реаговали на ненадокнадиви губитак. Млади тим Сен Денија одао му је почаст минутом аплауза уочи својих утакмица у сриједу, док ће фудбалери Депеа одржати минут ћутања прије предстојећег првенственог сусрета у рангу Национал 1.

Званичним саопштењем огласио се и Руан, изразивши најдубље саучешће породици, пријатељима и свима који су познавали трагично преминулог фудбалера.

– Ванис Онсор нас је напустио у 22. години. ФК Руан 1899 са огромном тугом примио је вијест о његовој изненадној смрти усљед срчаног застоја на тренингу са својим клубом Сен Дени. Поникао је у нашем клубу, носећи црвени дрес кроз омладинске селекције и резервни састав, а у сезони 2023/24. дебитовао је за наш тим. Сви смо у шоку – навели су из француског клуба, преноси Курир.

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Тагови :

Ванис Онсор

срчани удар

фудбалер

Фудбал

трагедија

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