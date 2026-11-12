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Predlagali Orbana za generalnog sekretara UN-a: Oglasio se bivši mađarski premijer

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АТВ редакција
12.11.2026 22:03

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Mađarski premijer Viktor Orban prisustvuje završnom skupu izborne kampanje vladajuće stranke Fides u Budimpešti, u Mađarskoj, u subotu, 11. aprila 2026. godine.
Foto: Tanjug/AP Photo/Denes Erdos, file

Bivši mađarski premijer Viktor Orban izbjegao je da direktno odgovori na pitanje da li planira da se kandiduje za mjesto generalnog sekretara UN.

"Moram da kažem da ovo pitanje trenutno nije aktuelno", rekao je Orban u intervjuu kanal "Ultrahang".

"Volstrit džurnal" je objavio, pozivajući se na izvore, da američka administracija podržava Orbanovu kandidaturu. Vašington ga je, navodno, pozvao da se uključi u trku.

Generalnog sekretara UN imenuje Generalna skupština na preporuku Savjeta bezbjednosti UN, gdje pet stalnih članica imaju pravo veta. Ukoliko bilo koja stalna članica uloži veto, kandidat ispada iz dalje trke, prenosi Srna.

Drugi i posljednji mandat aktuelnog generalnog sekretara UN Antonija Guteresa završava se 31. decembra.

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Tagovi :

Savjet bezbjednosti UN

Viktor Orban

Mađarska

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