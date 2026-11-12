U mafinima pronađene baterije, djeca završila u bolnici

Šesnaest osnovaca u njemačkoj pokrajini Saksonija-Anhalt hospitalizovano je nakon što su na školskom događaju jeli mafine u kojima su pronađene dugmaste baterije, piše list "Bild" pozivajući se na izvore.

U Osnovnoj školi "Frobel" u gradu Kosvig održan je događaj na koji su doneseni domaći mafini u kojima su pronađene baterije, navodi se u izvještaju.

Policija je potvrdila da su dvije baterije pronađene u nepojedenim kolačima.

Jedno dijete hitno je prevezeno u bolnicu kolima hitne pomoći, a ostalih petnaestoro su roditelji doveli u medicinske ustanove.

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Policija utvrđuje kako su baterije završile u kolačima, prenosi Srna.

Informacije o stanju djece u medicinskim ustanovama za sada nisu objavljene, navodi "Bild".