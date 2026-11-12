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Vladimir Putin sazvao Savjet bezbjednosti Rusije!

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АТВ редакција
12.11.2026 20:50

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Predsjednik Rusije Vladimir Putin predsjedava sastankom Savjeta bezbjednosti putem video-konferencije u državnoj rezidenciji Novo-Ogarjovo, nedaleko od Moskve, u petak, 23. oktobra 2026. godine.
Foto: Tanjug/AP/Mikhail Metzel

Predsjednik Rusije Vladimir Putin sazvao je, nakon razgovora sa američkim pregovaračima Stivenom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, sastanak stalnih članova Savjeta bezbjednosti kako bi razmotrili rezultate pregovora u Abu Dabiju.

Na sastanak je pozvana i pregovaračka grupa koja je predstavljala Rusiju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a prvi se obratio Vladimir Medinski.

„Zamolio sam ih da danas dođu i podijele sa nama svoje utiske, zapažanja i rezultate rada koji su obavili, onako kako ih oni vide“, rekao je Putin.

Medinski je saopštio da su Rusija i Ukrajina tokom pregovora postigle dogovor o razmjeni zarobljenika velikih razmjera, čiji će detalji uskoro biti objavljeni.

Takođe je napomenuo da je pitanje evropske bezbjednosne arhitekture bilo centralna tema sastanka u Abu Dabiju, te da su strane uspjele da postignu zajedničko razumijevanje o određenim aspektima.

Podsjetimo, trilateralni pregovori Rusije, SAD i Ukrajine održani su 10. i 11. novembra.

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Tagovi :

Vladimir Putin

Rusija

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