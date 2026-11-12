Vladimir Putin sazvao Savjet bezbjednosti Rusije!

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Predsjednik Rusije Vladimir Putin sazvao je, nakon razgovora sa američkim pregovaračima Stivenom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, sastanak stalnih članova Savjeta bezbjednosti kako bi razmotrili rezultate pregovora u Abu Dabiju.
Na sastanak je pozvana i pregovaračka grupa koja je predstavljala Rusiju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a prvi se obratio Vladimir Medinski.
„Zamolio sam ih da danas dođu i podijele sa nama svoje utiske, zapažanja i rezultate rada koji su obavili, onako kako ih oni vide“, rekao je Putin.
Medinski je saopštio da su Rusija i Ukrajina tokom pregovora postigle dogovor o razmjeni zarobljenika velikih razmjera, čiji će detalji uskoro biti objavljeni.
Takođe je napomenuo da je pitanje evropske bezbjednosne arhitekture bilo centralna tema sastanka u Abu Dabiju, te da su strane uspjele da postignu zajedničko razumijevanje o određenim aspektima.
Podsjetimo, trilateralni pregovori Rusije, SAD i Ukrajine održani su 10. i 11. novembra.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Svijet
2 h1
Svijet
3 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu