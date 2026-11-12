Helikopter se srušio u Turskoj, ima mrtvih: Plamen potpuno zahvatio letjelicu

Autor:ATV redakcija
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Vojni helikopter srušio se i zapalio u turskom gradu Malatija, a u nesreći su poginula četiri vojnika, saopštilo je Ministarstvo odbrane Turske.
Kako navodi lokalni portal Malatyasoz, u blizini kontejnerskog naselja Samankoj prethodno se čuo snažan prasak, nakon čega se helikopter srušio i zapalio.
Ministarstvo odbrane Turske potvrdilo je da je riječ o vojnom helikopteru tipa S-70, čija je olupina pronađena na mjestu nesreće.
U naknadnom saopštenju potvrđeno je da su u padu stradala četiri pripadnika oružanih snaga.
JUST IN: A Turkish military S-70 helicopter has crashed in Yeşilyurt, Malatya, Turkey, for reasons not yet known, the Defense Ministry says. https://t.co/frfX3PS92V— Scope Report (@ScopeReport_) November 12, 2026
Nakon nesreće na teren su upućene vatrogasne jedinice, medicinske službe i timovi za potragu i spasavanje, dok ekipe nastavljaju rad na mestu pada.
Sikorsky S-70 je porodica višenamjenskih transportnih helikoptera srednje kategorije, koje proizvodi američka kompanija Sikorsky erkrafta.
Ova letjelica poznata je i kao UH-60 Black Hawk i koristi se u oružanim snagama brojnih zemalja, uključujući Tursku.
(Telegraf)
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