Helikopter se srušio u Turskoj, ima mrtvih: Plamen potpuno zahvatio letjelicu

Vojni helikopter srušio se i zapalio u turskom gradu Malatija, a u nesreći su poginula četiri vojnika, saopštilo je Ministarstvo odbrane Turske.

Kako navodi lokalni portal Malatyasoz, u blizini kontejnerskog naselja Samankoj prethodno se čuo snažan prasak, nakon čega se helikopter srušio i zapalio.

Ministarstvo odbrane Turske potvrdilo je da je riječ o vojnom helikopteru tipa S-70, čija je olupina pronađena na mjestu nesreće.

U naknadnom saopštenju potvrđeno je da su u padu stradala četiri pripadnika oružanih snaga.

JUST IN: A Turkish military S-70 helicopter has crashed in Yeşilyurt, Malatya, Turkey, for reasons not yet known, the Defense Ministry says. https://t.co/frfX3PS92V — Scope Report (@ScopeReport_) November 12, 2026

Nakon nesreće na teren su upućene vatrogasne jedinice, medicinske službe i timovi za potragu i spasavanje, dok ekipe nastavljaju rad na mestu pada.

Sikorsky S-70 je porodica višenamjenskih transportnih helikoptera srednje kategorije, koje proizvodi američka kompanija Sikorsky erkrafta.

Ova letjelica poznata je i kao UH-60 Black Hawk i koristi se u oružanim snagama brojnih zemalja, uključujući Tursku.

(Telegraf)