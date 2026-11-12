Evropol: Uhapšeno 354 prodavca i kupca na "dark vebu", zaplijenjeno pet tona droge

U akciji "TorNado" uhapšeno je 354 prodavca i kupaca na "dark vebu", zaplenjeno pet tona droge i više od 210 miliona evra u imovini koja je stečena kriminalom, saopštila je danas Agencija Evropske unije za saradnju organa za sprovođenje zakona (Evropol).

Akciju, usmjerenu protiv sajber kriminala, trgovine drogom i krivičnih djela povezanih sa vatrenim oružjem, zajednički su sproveli Evropol i organi za sprovođenje zakona iz 14 zemalja širom svijeta, i tom prilikom su uspješno identifikovani prodavci i kupci na velikim "dark", odnosno skrivenim, tržištima.

Najviše uhapšenih u ovoj operaciji bilo je u Sjedinjenim Američkim Državama - 132, U Velikoj Britaniji uhapšeno je 59 osoba, u Mađarskoj 45, u Njemačkoj 41, u Francuskoj 23, na Novom Zelandu 13, u Holandiji 12 i u Sloveniji je uhapšeno 11 osoba.

U Austriji je uhapšeno šest osoba, u Irskoj pet, u Češkoj četiri a u Australiji i Finskoj po jedna.

Evropol je naveo da je u Crnoj Gori sprovedena jedna akcija tipa "posjeta i razgovor", koja podrazumijeva da službenici dođu do stambenog objekta, pokucaju na vrata i zatraže razgovor sa stanarima.

U evropskim zemljama, nadležni organi su zaplenili ukupno 950 kilograma nelegalnih droga od čega je najveća količina, od 150 kilograma amfetamina zaplenjena u Njemačkoj), 150 kilograma ketamina zaplijenjeno je u Velikoj Britaniji, 40 kilgorama MDMA zaplenjeno je u Holandiji, 50 kilograma kanabisa u Francuskoj, kao i kokain.

Zaplijenjeni su i psilocibinske gljive, takozvane "magične gljive", elektronske cigarete koje sadrže kanabinoid tetrahidrokanabinol (THC), kao i više od milion tableta koje se izdaju na recept.

Pored toga, zaplijenjeno je 57 komada vatrenog oružja i municija, kao i više od 60 miliona evra u gotovini i kriptovalutama.

U SAD je zaplijenjeno više od 4,8 tona nelegalnih droga, 152 komada vatrenog oružja, kao i više od 150 miliona evra u gotovini i kriptovalutama.

Akcija je sprovedena od maja 2025. do oktobra ove godine, i u okviru nje je ugašeno pet velikih "dark" tržišta - "Archetyp", "Bohemia", "Nemesis", "Kingdom" i "Tor2Door".

- Pored toga, organi za sprovođenje zakona su ciljali prodavce i kupce koji su aktivni na forumima, u prodavnicama pojedinačnih prodavaca, kao i na servisima za šifrovanu komunikaciju. Nacionalni organi su, uz podršku Evropola, sproveli nezavisne istrage koje su uključivale provere putem sistema SIENA, kao i forenzičke analize", navodi se u saopštenju Evropola.

Kako se navodi Evropol je imao ključnu ulogu u operaciji "Tornado" tako što je pružao podršku na terenu putem angažovanja svojih timova u Češkoj i Sloveniji, čime je osigurana besprjekorna koordinacija i razmjena obavještajnih podataka u realnom vremenu.