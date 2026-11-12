Bivši model: Modna agencija me je dovela do Epstina, silovao me godinama

Žena koju je silovao Džefri Epstin tvrdi da ju je predsjednik modne agencije koja ju je zastupala izložio opasnosti kada je poslao na dva snimanja u kuću osuđenog seksualnog prestupnika na Floridi.

Epstajn je 2009. godine odslužio kaznu u zatvoru zbog seksualnih zločina nad maloljetnicom, ali mu je bilo dozvoljeno da svakodnevno radi od kuće.

„Posao moje agencije je bio da me zaštiti, a oni nisu uspjeli. Zapravo su me doveli u opasnost. Trebalo bi da budu odgovorni za to“, rekla je za BBC . Roza je imala 18 godina kada ju je američka filijala MC2 Model Management prvi put poslala u Epstinov dom u Palm Biču. Stigla je u SAD iz Uzbekistana samo mjesec dana ranije. Tadašnji predsjednik američke filijale MC2, Džef Fuler, sada vodi drugu američku agenciju za modelovanje, The Source Models.

„Moja agencija je tačno znala gdje sam. Tako da je Džef tačno znao kuda idem“, kaže Roza. Ona pokazuje izvještaj o troškovima koji pokazuje da je Fuler rezervisao njen povratni let iz Palm Biča nakon drugog snimanja sa Epštajnom. Fuler je ranije tvrdio da nije imao pojma da Roza ide u Epštajnovu kuću.

Agencija tvrdi da nije znala ništa

Roza objašnjava da su ovi snimci doveli do njenog zaposlenja kao Epštajnove asistentkinje. Druge žrtve su opisale kako je finansijer koristio zapošljavanje asistenata kao složenu trik koji mu je omogućio da nastavi da zlostavlja mlade žene.

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Roza navodi da ju je Epštajn nakon toga sistematski silovao. Fuler nije odgovorio na upite Bi-Bi-Sija o optužbama, a ranije je rekao da nije znao da je Roza bila zlostavljana. Dokumenti vezani za Epštajna, koje je objavilo Ministarstvo pravde SAD (DOJ), otkrivaju da se deset modela iz agencije MC2 sastalo ili komuniciralo sa Epštajnom nakon njegove osude.

🇺🇸 Jeffrey Epstein was sexually assaulting women while serving his jail sentence, with a uniformed sheriff's officer sitting in the next room... Roza Gilles, an 18-year-old model from Uzbekistan, was recruited through Epstein's modeling agency network, trapped in debt, and brought to his Palm Beach office in the summer of 2009. There, she was assaulted by Epstein for the first time, while he was wearing an ankle monitor. She watched a sheriff's deputy laugh and joke with Epstein one morning, then walk out without a word to her. "After I saw that sheriff, I understood that no matter what you do, this man will never be stopped, and regardless of whether you scream and shout from the top of the universe, nobody would care." Epstein's lawyers paid the Palm Beach County Sheriff's Office $128,136 for those deputies, the visitor logs were later destroyed, and it was concluded no criminal activity was found on the part of any officer. The files have now been released, her name was published without her consent, and the co-conspirators remain uninvestigated. Source: CNN / Writer: Michael — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 21, 2026

Dokumenti takođe pokazuju da je Epštajn dao milion dolara kompaniji MC2 2005. godine, iako su vlasnici agencije dvije godine kasnije tvrdili američkim medijima da on nije imao nikakve veze sa njihovom kompanijom. Svjedočenje takođe pokreće pitanja o ulozi još dvije osobe aktivne u modnoj industriji za koje dokumenti Ministarstva pravde pokazuju da su bile bliske Epštajnu.

Agencije su često veza između modela i predatora

Riječ je o bivšem agentu Remziju Elholiju i direktorki agencije Fejt Kejts. Izjavu Ministarstva pravde od prošle godine da nisu pronađeni dokazi za dalju istragu „neoptuženih trećih lica“ sada osporava senator države Njujork Zelnor Majri.

On je predložio novi zakon o trgovini ljudima u svrhu seksualne eksploatacije kako bi policiji dao veća ovlašćenja da istražuje one koji su pomagali Epštajnu. Sara Zif, osnivačica organizacije „Model alijansa“, koja se bori za bolju zaštitu modela, podržava prijedlog. „Modelske agencije su često deo problema. One su veza između modela i predatora“, rekla je ona.

Roza kaže da osoba iza kamere na snimanjima na koja ju je poslao MC2 nije bio profesionalni fotograf, već Epštajnova tadašnja devojka Nađa Marcinko. Ona opisuje situaciju kao „čudnu“, kaže da nije bilo stiliste i da fotografije nikada nisu korišćene. Uvjerena je da su snimanja organizovana u dogovoru između Epštajna i agencije MC2.

Epstin je želio tri različite djevojke dnevno

Imejlovi iz dosijea Ministarstva pravde koje je Fuler poslao Epštajnu jasno pokazuju bliske veze između agencije i finansijera. „Da nije bilo vas, otpustili bismo je pre nekoliko meseci“, napisao je Fuler o drugoj manekenki u martu 2012. „I bio bih oprezan jer ona priča svašta“, dodaje on.

Mjesec dana nakon Epštajnovog drugog hapšenja 2019. godine, američka filijala agencije MC2 je zatvorena. Fuler je potom otvorio novu agenciju, The Source Models, koja i danas radi. Bi-Bi-Si je otkrio da je 50 modela iz MC2 prebačeno u njegovu novu agenciju. The Source Models nije odgovorio na zahtjev za komentar.

Agencije za modele su bile korisne Epštajnu, kaže Sigrid Mekoli, vodeća advokatica za više od 100 Epštajnovih žrtava. „Epštajn bi mnogim ljudima govorio da želi tri različite djevojke dnevno. Razmislite o tim brojkama... Agenti za talente su bili ključni jer su prepoznavali tip žena koje se Epštajnu sviđaju“, dodala je.

„Pogriješila sam što sam mu vjerovala“

U slučaju bivšeg agenta Remzija Elholija, Bi-Bi-Si je otkrio da je pokušao da poveže 34 žene sa Epštajnom, uključujući i osamnaestogodišnjakinju koja je još uvijek bila u školi. Iskustvo jedne od njih pokazuje kako su asistenti bili uključeni u samu strukturu zlostavljanja.

Dokumenti pokazuju da je Elkoli predložio Epštajnu da se jedan od njegovih asistenata sprijatelji sa ženom prije nego što ju je upoznao sa njim. Žena je otkrila da ju je Epštajn seksualno napao u svojoj kući u Njujorku na njihovom prvom sastanku, kada je imala 19 godina.

„Potpuno odbacujem sve tvrdnje da sam znao za zlostavljanje ili da sam ga omogućio. U to vrijeme, nisam imao saznanja ni o kakvom zlostavljanju i znao sam samo njegovu verziju slučaja iz 2008. godine, u koju sam pogrešno vjerovao“, rekao je Elholi.

Ljudi misle da imamo nešto“

Dodao je da su žene često regrutovale druge žene iz Epštajnovog užeg kruga, a on nikada nije bio deo tog kruga. Tvrdi da mu je namjera bila da pomogne manekenkama da pronađu profesionalne prilike. Advokatica Sigrid Mekoli kaže da asistentkinje „nisu imale izbora“ u svom ponašanju jer su bile prećene i redovno zlostavljane.

Još jedna manekenka, iz istočne Evrope, rekla je da ju je Epštajn silovao više od 200 puta. „Ljudi misle da smo nešto dobile, da smo pristale na ovo zlostavljanje kako bismo nešto postigle, bilo finansijski ili kroz uticaj, ali to nije istina. Ostale su nam duboke traume“, kaže Simona.

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Ona kaže da je, kada ga je prvi put upoznala, kada je imala 20 godina, već imala ugovor sa agencijom u Njujorku. Ponudio joj je da je upozna sa svojom prijateljicom Fejt Kejts. U to vrijeme, Kejts je bila na čelu kompanije „Next Management“, jedne od najvećih svjetskih modnih agencija. Povukla se sa te pozicije u decembru prošle godine, ali je i dalje zakonski navedena kao direktorka kompanije.

Senator: Ako moj predlog bude usvojen, svi će biti odgovorni

Simona kaže da je na tom sastanku Kejts predložila estetsku operaciju i poslala informacije o hirurgu Epštajnu. Nakon sastanka sa Kejts, Simona navodi da ju je Epštajn ubjedio da odustane od manekenstva. Kao i Roza i nekoliko drugih žrtava, postala je njegova asistentkinja.

Ona kaže da ju je silovao i kontrolisao svaki dio njenog života skoro dvije godine. Senator Majri je rekao za Bi-Bi-Si da će, ako njegov zakon postane zakon, „oni koji su slali modele Epštajnu i znali šta on radi ili je trebalo da zna, biti pozvani na odgovornost“.

Roza se nada da će njena priča inspirisati druge da se jave. „Toliko je žrtava koje nikada ne progovore jer je to tako strašno. Zato svim svojim sestrama po sudbini kažem: sada me poznajete. Znate moje ime. Javite se“, rekla je.