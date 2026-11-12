Kraj jedne ere u gigantu: Jensen Huang podnio ostavku

Suosnivač kompanije Nvidia Jensen Huang podnio je ostavku na mjesto predsjednika, izvršnog direktora i člana upravnog odbora kompanije, sa trenutnim dejstvom, saopšteno je danas iz Nvidije.

Kompaniju će privremeno voditi finansijska direktorka Kolet Kres.

Huang je suosnovao Nvidiju 1993. godine i od tada je bio na njenom čelu.

Kako se navodi u saopštenju kompanije, Kres će, uz dužnost privremene izvršne direktorke, i dalje obavljati funkcije izvršne potpredsjednice i finansijske direktorke, sve dok ne bude imenovan stalni nasljednik. Upravni odbor pokrenuo je potragu za novim direktorom i razmatraće kandidate iz kompanije i izvan nje.

Kres je finansijska direktorka Nvidije od septembra 2013. godine. Prije toga je gotovo 25 godina radila na finansijskim pozicijama u tehnološkim kompanijama, među kojima su Sisko i Majkrosoft.

Prvi predsjednik upravnog odbora

Upravni odbor imenovao je za svog prvog predsjednika u istoriji kompanije Harvija C. Džonsa, preduzetnika i investitora koji je ranije bio izvršni direktor i izvršni predsjednik kompanije Sinopsis.

„Kolet je pomogla da Nvidia prođe kroz period izuzetnog rasta i duboko razumije naše poslovanje, kupce, operacije i finansijsko stanje. Upravni odbor ima puno povjerenje u Kolet i rukovodeći tim i očekujemo da se poslovanje kompanije, obaveze prema kupcima i plan razvoja proizvoda nastave bez prekida“, izjavio je Džons.

Oglasila se i nova privremena direktorka ove tehnološke kompanije.

„Snaga Nvidije oduvijek je dolazila od njenih ljudi. Zajedno s našim rukovodećim timom posvećena sam izgradnji na izvanrednim temeljima koje je Jensen stvarao posljednje 33 godine“, rekla je Kres.

Upravni odbor zahvalio je Huangu na, kako je navedeno, nemjerljivom doprinosu kompaniji i industriji.

Ostavka nakon afera

Ostavka dolazi nekoliko dana nakon što je upravni odbor pokrenuo nezavisnu istragu, nakon izvještaja da je Huang bio meta stranih obavještajnih aktivnosti.

Afera sa Alis Huang izbila je 29. oktobra, kada je „Njujork tajms“ objavio da je Huang bio u bliskoj vezi s tom kineskom poslovnom ženom. Ona je izvršna direktorka singapurske kompanije „Megaspid“, koja je, prema medijskim izvještajima, u dvije godine kupila Nvidijine čipove u vrijednosti od 4,8 milijardi dolara.

Američki zvaničnici sumnjaju da radi za kinesko Ministarstvo državne bezbjednosti, a u tajnom memorandumu iz proljeća ove godine opisana je kao špijunka.

Peking je optužbe odbacio kao neosnovane. Huang je 8. novembra u pismu zaposlenima priznao da je bio nevjeran supruzi, ali Alis Huang nije imenovao u pismu, a upravni odbor istog dana pokrenuo je nezavisnu istragu.

Tri dana kasnije, „Njujork tajms“ je, pozivajući se na pet sadašnjih i bivših zaposlenih u Nvidiji, objavio da je Huang imao aferu i sa Kimberli Pauel, potpredsjednicom kompanije za zdravstvo, koja je direktno odgovarala njemu.

Prema tim izvorima, njih dvoje su ranije ove godine snimljeni kako pokazuju naklonost u jednom hotelu u San Hozeu tokom konferencije. Pauel je, kao i Huang, u braku, prenosi Kliks.