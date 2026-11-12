Nova drama u Poljskoj: Pucao na policiju, pa uhapšen

Nepoznata osoba otvorila je danas vatru na policajce u drugom po veličini poljskom gradu Krakovu, ali niko nije povrijeđen i on je ubrzo uhapšen, saopštio je portparol policije Jakub Mirohna.

"Policija je dobila dojavu da je muškarac naoružan pištoljem. Odmah je reagovala policijska patrola, na koju je on potom otvorio vatru", rekao je Mirohna.

Prema njegovim riječima, policija je uzvratila hicima upozorenja, nakon čega je napadač bacio pištolj.

Patrola ga je savladala i uhapsila.