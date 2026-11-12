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Drama u Vašingtonu: Napadač se zabarikadirao u zgradi, jedna osoba poginula

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АТВ редакција
12.11.2026 16:09

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Drama u Vašingtonu: Napadač se zabarikadirao u zgradi, jedna osoba poginula
Foto: Tanjug / AP / Julia Demaree Nikhinson

Napadač koji se zabarikadirao u zgradi u Vašingtonu usmrtio je jedno i ranio još nekoliko lica, javljaju lokalni mediji.

U ranijim izvještajima navedeno je da je na mjestu pucnjave veliki broj policajaca u taktičkoj opremi i da je ranjeno četvoro ljudi.

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Iz policije je saopšteno da napadač još nije savladan i uhapšen, te da još nije prošla opasnost u području Petnaeste i Ulice P.

Na obližnje zgrade postavljeni su policajci sa puškama, a u području je nekoliko desetina policijskih vozila.

Iz policije nisu bili u mogućnosti da potvrde koliko ljudi je ranjeno.

Član Savjeta Distrikta Kolumbija Bruk Pinto objavila je na "Iksu" da se pucnjava dogodila u fitnes klubu "Vida".

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Tagovi :

Vašington

Bijela kuća

Pucnjava

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