Muškarac (47) bagerom demolirao zgradu Vlade, sumnja se da je ovo razlog njegovog bijesa

Muškarac star 47 godina uletio je bagerom direktno u centar za administrativne vladine usluge u provinciji Šensi u Kini, potpuno uništivši glavni ulaz i izazvavši teška oštećenja u više različitih dijelova zgrade.

Incident je trajao skoro čitavih sat vremena, prije nego što su snage reda konačno uspjele da savladaju i uhapse pomahnitalog čovjeka, prenosi Blic.

Ljudi bježali u panici, mašina gazila sve pred sobom

Ovaj nezapamćeni incident odigrao se 9. novembra, u Vladinom servisnom centru u Fengdong Novom Gradu, smještenom u Novoj Zoni Ćisijan u gradu Sijan.

Policija je odmah privela osumnjičenog (47), a nadležni organi su hitno saopštili da u ovom haosu, na svu sreću, nije bilo povrijeđenih, prenosi televizija NDTV.

Jedan od zaposlenih u centru izjavio je za kineske medije da su procedure za hitnu evakuaciju aktivirane istog trenutka, omogućavajući osoblju, ali i prestravljenim građanima koji su se našli unutra, da potpuno bezbjedno napuste objekat.

Bager udarao u stepenice i staklena vrata

Na snimcima i fotografijama koji su isplivali u javnost jasno se može videti radna mašina kako bukvalno raznosi sam ulaz i ozbiljno oštećuje celu fasadu ove velike administrativne zgrade u provinciji Šensi.

Bager je silovito udario u ulazne stepenice Glavne zgrade (Korpus 1), glavni panel sa natpisom institucije i staklena vrata. Najmanje šest velikih dijelova ovog kompleksa pretrpjelo je teška oštećenja tokom ovog rušilačkog napada.

Jedan od očevidaca ispričao je za lokalne medije da su se ljudi u okolini apsolutno prestravili i da se niko živ nije usudio da priđe i pokuša da zaustavi razbjesnelog muškarca u bageru.

Uprkos ogromnoj materijalnoj šteti, pojedini šalteri za rad sa strankama nevjerovatnom brzinom su nastavili sa normalnim radom već u toku istog tog popodneva!

Osveta zbog neisplaćenog novca

Kako prenosi “Al Džazira”, lokalni mediji su ovaj ekstremni i očajnički potez odmah povezali sa teškim sporom oko navodnih finansijskih kompenzacija. Navodno, novac je ostao neisplaćen mještanima kojima su njihove privatne kuće prethodno bile srušene.

Uprkos ovim glasinama, zvanične kineske vlasti još uvijek nisu zvanično potvrdile ovakvu hipotezu, dok tačni uzroci koji su doveli do ovog strašnog incidenta i dalje ostaju predmet opsežne kriminalističke istrage.