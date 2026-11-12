Francuska se plaši da bi njemački projektili mogli izazvati nuklearni rat

Francuska od Njemačke traži da jasno definiše kako namjerava da koristi dalekometne projektile u slučaju sukoba s Rusijom. Pariz upozorava da bi bez takve strategije Evropa mogla nenamjerno da uđe u nuklearni rat, prenosi Fajnenšel tajms.

Prema informacijama šest sagovornika upućenih u razgovore, Pariz pregovara s njemačkim zvaničnicima o usklađivanju berlinske doktrine za precizne udare duboko u neprijateljsku teritoriju (DPS) s francuskom nuklearnom strategijom.

Jedan francuski zvaničnik upozorio je na mogućnost da neko napadne ruski cilj konvencionalnim oružjem i za to dobije „nuklearni odgovor“.

„Ako Rusi pogrešno protumače signal, mogli bismo preći nuklearni prag, a da toga nismo ni svjesni“, dodao je.

Jačanje arsenala i francuska zabrinutost

Francuska je zabrinuta jer Njemačka, zajedno s Velikom Britanijom, Poljskom te nordijskim i baltičkim državama, značajno pojačava svoj arsenal dalekometnog oružja kako bi ojačala evropsko odvraćanje Moskve.

Berlin nabavlja i razvija niz projektila koji se lansiraju s kopna, dometa od 500 do više od 2.000 kilometara, što bi njemačkim snagama omogućilo gađanje ciljeva duboko u Rusiji.

Ovi potezi dio su nastojanja Njemačke da preuzme vodeću ulogu u evropskom naoružavanju kao odgovor na rusku operaciju u Ukrajini, ali i zbog nesigurnosti u vezi s američkim bezbjednosnim garancijama pod predsjednikom Donaldom Trampom.

Trka u nabavci dalekometnog oružja podstakla je raspravu o tome kada i kako bi se ono koristilo te kakvu bi reakciju Kremlja to izazvalo.

Potraga za „nuklearnom gramatikom“

Francuska o svojoj nuklearnoj doktrini razgovara s nekoliko evropskih zemalja nakon što je predsjednik Emanuel Makron u martu najavio raspravu o tome kako bi francuski nuklearni program mogao da zaštiti partnere.

Pariz je ipak posebno usmjeren na Njemačku zbog njenog ogromnog odbrambenog budžeta, koji do kraja 2030. iznosi 780 milijardi evra, i ambicioznih planova naoružavanja.

Francuski zvaničnici strahuju da bi zbog Makronovog koncepta „naprednog odvraćanja“ Moskva mogla smatrati Pariz odgovornim za udare koje izvedu saveznici.

„Ako nekoga pozovete u kuću, vi ste odgovorni ako je on zapali“, rekao je zvaničnik upoznat s raspravama.

Jedan od zvaničnika izjavio je da je Francuska, kao nuklearna sila, razvila „nuklearnu gramatiku i rječnik“, što je opisao kao „nepisana“ pravila djelovanja.

„To su navike koje smo razvijali godinama. Nijemci ih nemaju“, rekao je.

„Bilo bi mnogo bolje imati jasnu i javnu doktrinu kako Rusi nikada ne bi pogrešno protumačili signal ili izvukli pogrešan zaključak.“