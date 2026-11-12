Francuska se plaši da bi njemački projektili mogli izazvati nuklearni rat

Autor:ATV redakcija
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Francuska od Njemačke traži da jasno definiše kako namjerava da koristi dalekometne projektile u slučaju sukoba s Rusijom. Pariz upozorava da bi bez takve strategije Evropa mogla nenamjerno da uđe u nuklearni rat, prenosi Fajnenšel tajms.
Prema informacijama šest sagovornika upućenih u razgovore, Pariz pregovara s njemačkim zvaničnicima o usklađivanju berlinske doktrine za precizne udare duboko u neprijateljsku teritoriju (DPS) s francuskom nuklearnom strategijom.
Jedan francuski zvaničnik upozorio je na mogućnost da neko napadne ruski cilj konvencionalnim oružjem i za to dobije „nuklearni odgovor“.
„Ako Rusi pogrešno protumače signal, mogli bismo preći nuklearni prag, a da toga nismo ni svjesni“, dodao je.
Francuska je zabrinuta jer Njemačka, zajedno s Velikom Britanijom, Poljskom te nordijskim i baltičkim državama, značajno pojačava svoj arsenal dalekometnog oružja kako bi ojačala evropsko odvraćanje Moskve.
Berlin nabavlja i razvija niz projektila koji se lansiraju s kopna, dometa od 500 do više od 2.000 kilometara, što bi njemačkim snagama omogućilo gađanje ciljeva duboko u Rusiji.
Ovi potezi dio su nastojanja Njemačke da preuzme vodeću ulogu u evropskom naoružavanju kao odgovor na rusku operaciju u Ukrajini, ali i zbog nesigurnosti u vezi s američkim bezbjednosnim garancijama pod predsjednikom Donaldom Trampom.
Trka u nabavci dalekometnog oružja podstakla je raspravu o tome kada i kako bi se ono koristilo te kakvu bi reakciju Kremlja to izazvalo.
Francuska o svojoj nuklearnoj doktrini razgovara s nekoliko evropskih zemalja nakon što je predsjednik Emanuel Makron u martu najavio raspravu o tome kako bi francuski nuklearni program mogao da zaštiti partnere.
Pariz je ipak posebno usmjeren na Njemačku zbog njenog ogromnog odbrambenog budžeta, koji do kraja 2030. iznosi 780 milijardi evra, i ambicioznih planova naoružavanja.
Francuski zvaničnici strahuju da bi zbog Makronovog koncepta „naprednog odvraćanja“ Moskva mogla smatrati Pariz odgovornim za udare koje izvedu saveznici.
„Ako nekoga pozovete u kuću, vi ste odgovorni ako je on zapali“, rekao je zvaničnik upoznat s raspravama.
Jedan od zvaničnika izjavio je da je Francuska, kao nuklearna sila, razvila „nuklearnu gramatiku i rječnik“, što je opisao kao „nepisana“ pravila djelovanja.
„To su navike koje smo razvijali godinama. Nijemci ih nemaju“, rekao je.
„Bilo bi mnogo bolje imati jasnu i javnu doktrinu kako Rusi nikada ne bi pogrešno protumačili signal ili izvukli pogrešan zaključak.“
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