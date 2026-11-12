Detalji razgovora: Šta je dogovoreno na sastanku Putina s Vitkofom i Kušnerom

Razgovor Putina sa Vitkofom i Kušnerom bio je sadržajan, konstruktivan, otvoren i koristan, izjavio je pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov.

„Vitkof i Kušner podržali su Putinov prijedlog da se, po uzoru na Aljoški, organizuje humanitarna misija u Konstantinovki“, rekao je Ušakov.

Kako je istakao, ruski predsjednik Vladimir Putin posebno je skrenuo pažnju specijalnim izaslanicima na to da Kijev pokreće pitanje takozvanih sivih zona.

„Predložena humanitarna akcija omogućiće svima da se uvjere pod čijom se kontrolom taj grad zaista nalazi, a ne samo prema ukrajinskim mapama ili mapama Oružanih snaga Ukrajine. Dogovoreno je da se započnu konkretni kontakti sa američkim predstavnicima u vezi sa ovom novom humanitarnom akcijom. Spremni smo da odmah pristupimo deminiranju“, rekao je Ušakov.

Precizirao je da će, kada humanitarna operacija za pružanje pomoći stanovnicima Konstantinovke bude pripremljena, pozvati novinare iz Ukrajine, evropskih zemalja i Sjedinjenih Američkih Država da sve to prate.

O budućem evropskom bezbjednosnom sistemu

Ušakov je rekao da je predsjednik Rusije ponovo podržao ideju američke strane da se do rješenja bezbjednosnih pitanja Rusije i Ukrajine dođe kroz formiranje budućeg evropskog bezbjednosnog sistema za period nakon završetka sukoba.

„Jasno je da sadašnji sistem ne funkcioniše, što je svima očigledno. Nadamo se da će i predstavnici evropskih zemalja podržati rad na usaglašavanju parametara nove, dugoročne bezbjednosne i mirovne arhitekture, na čijoj smo izradi spremni da odmah počnemo da radimo zajedno sa američkim predstavnicima“, rekao je Ušakov.

Kako je istakao, predsjednik je tim povodom podsjetio na viđenje Rusije o ključnim elementima arhitekture nedjeljive bezbjednosti, koje je Rusija predstavila još 2021. godine u vidu nacrta sporazuma sa SAD i NATO-om o bezbjednosnim garancijama.

„Ključne odredbe odnose se na neproširivanje NATO-a, nerazmještanje sistema naoružanja koji nam predstavljaju prijetnju u blizini ruskih granica, kao i na povratak konfiguracije snaga Alijanse na stanje kakvo je bilo u trenutku potpisivanja Osnivačkog akta Rusija–NATO. Naravno, ovom spisku, koji se ne završava na ovim pitanjima koja sam naveo, želimo da dodamo i neka svoja nova razmišljanja, zasnovana na lekcijama koje iz sadašnje situacije jednostavno ne možemo, a da ne izvučemo“, rekao je Ušakov.

On je podsjetio da je riječ o situaciji u kojoj se Kolektivni zapad okrenuo protiv Rusije, ne skrivajući svoju namjeru da, spašavajući kijevski režim, nanese Rusiji strateški poraz.

„Naša pozicija u vezi sa evropskim državama potpuno je jasno predstavljena. One na sve načine nastoje da se uključe u pregovore, ali, kako je rekao naš predsjednik, moraju da se opredele: da li žele mir ili nastavak rata? Za sada, svi njihovi konkretni postupci idu upravo u ovom drugom pravcu“, istakao je Ušakov.

Takođe, na sastanku je posebno ukazano na to da se uporno insistira na razmještanju stranih vojnih kontingenata iz takozvane „koalicije voljnih“ na teritoriji Ukrajine nakon završetka sukoba.

„Međutim, upravo je to recept za beskonačni rat“, istakao je Ušakov.

Vladimir Putin je, inače, u svom obraćanju veoma precizno i slikovito okarakterisao sadašnju politiku evropskih zemalja. Podsjetio je na staru šalu o novcu u noćnom ormariću.

Ta šala ilustruje način na koji u Evropi pokušavaju da pitanja mira i nastavka rata vrte ukrug, bez mogućnosti da se dođe do konačnog rješenja.

Tokom današnjih pregovora razgovaralo se i o ponašanju šefa kijevskog režima i njegovim prijateljskim „pozdravima“ koje javno upućuje predsjedniku SAD.

Kako je rekao Ušakov, ukazano je i na to da u Kijevu ne žele da okončaju rat jer bi odmah nakon toga morali da raspišu opšte izbore, a vlast niko ne želi da izgubi.

Tramp posvećen rješavanju sukoba, susret Putina i Trampa na samitu APEK-a

„Naš predsjednik nije zanemario činjenicu da aktuelna američka administracija veoma odlučno i uporno radi na postizanju zaista dugoročnog rješenja ukrajinskog sukoba. Kako je posebno istaknuto, ličnu pažnju rješavanju ovog zadatka posvećuje predsjednik Donald Tramp“, kaže pomoćnik ruskog predsjednika.

Naravno, tokom planiranog susreta sa njim na samitu APEK-a u Šenženu biće nastavljena diskusija o cjelokupnom skupu pitanja povezanih sa rješavanjem sukoba, najavio je Ušakov.

„Razumije se, i mi i Amerikanci pridajemo veliki značaj predstojećem trilateralnom sastanku na najvišem nivou u Šenženu, koji organizuju kineski domaćini samita APEK-a. Trenutno se intenzivno radi na pripremi njegovog sadržaja“, dodao je.

Kako ističe, „nadamo se da će ovaj prvi sastanak u takvom formatu imati pozitivan uticaj na cjelokupnu međunarodnu situaciju“.

Dogovoren nastavak trilateralnih pregovora

Očekivano, Stiv Vitkof i Džared Kušner detaljno su tokom pregovora iznijeli svoje ocjene trostranih kontakata održanih 10. i 11. novembra u Abu Dabiju, kaže Ušakov.

„Naše ocjene tih pregovora i kontakata, kao konstruktivnih i produktivnih, podudaraju se sa američkim ocjenama. Dogovoreno je da se ovaj pregovarački proces, odnosno ovaj pregovarački pravac, nastavi.

Konkretno, podržana je inicijativa o kojoj se razgovaralo u Abu Dabiju, a koja se odnosi na organizovanje nove, po svemu sudeći najveće razmjene ratnih zarobljenika do sada“, precizirao je.

Prema njegovim riječima, parametri ove razmjene trenutno se usaglašavaju.

„Podsjetiću da je od 2025. godine sprovedeno 35 razmjena zarobljenika. To je oko 5.000 ljudi sa svake strane. Nadamo se da će ukrajinska strana ozbiljno pristupiti realizaciji novog dogovora koji je načelno postignut u Abu Dabiju“, poručio je Ušakov.

Nakon ovako sadržajnog razgovora u Kremlju, američki pregovarači su, kao što je poznato, otputovali u Dablin, gdje će se sastati sa Zelenskim i predstavnicima evropskih prestonica.

„Nadamo se da će im poruke iz Moskve biti pažljivo i detaljno prenesene. Ostaćemo u kontaktu sa Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom i razgovaraćemo o situaciji još prije sastanka Vladimira Putina i Donalda Trampa u Kini“, zaključio je Ušakov.

Podsjetimo, danas su u Kremlju održani razgovori predsjednika Rusije Vladimira Putina i američkih izaslanika Džareda Kušnera i Stivena Vitkofa.

Njihova posjeta dolazi nakon dvodnevnih razgovora u Abu Dabiju između delegacija Rusije, SAD i Ukrajine, prvih te vrste od februara, za koje sve strane kažu da su postigle određeni napredak u nekim pitanjima, prenosi RT Balkan.