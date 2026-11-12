Mercedes razmatra zatvaranje njemačkih fabrika

Autor:ATV redakcija
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Njemački proizvođač automobila "Mercedes-Benc" razmatra zatvaranje fabrika u Njemačkoj, izjavila je član upravnog odbora Britana Siger.
Ona je rekla u intervjuu objavljenom na veb-stranici kompanije da je "Mercedes-Benc" primoran da konkretno i detaljno ispita koje lokacije u Njemačkoj još može sebi da priušti i da ih održava.
"Svi želimo da, po svaku cijenu, izbjegnemo zatvaranje postrojenja. Nažalost, sada moramo da se pozabavimo ovom opcijom na konkretniji način", dodala je Sigerova.
Brz dogovor sa sindikatima i predstavnicima zaposlenih o paketu otpremnina malo je vjerovatan, prenijela je agencija DPA.
Direktor proizvodnje Mihael Šibe izjavio je da nije moguće ulagati u Njemačkoj s obzirom na trenutne strukture troškova i da je izvršni odbor zajednički odlučio da obustavi sve dalje investicije u fabrike u ovoj zemlji.
Troškovi rada u Njemačkoj su u nekim slučajevima pet puta veći nego u pogonima u Istočnoj Evropi, sa sličnim razlikama u administrativnim troškovima, ukazao je Šibe, prenosi Srna.
On je prije nekoliko sedmica najavio da će dvije fabrike u Njemačkoj biti zatvorene ako se troškovi ne smanje.
"Mercedes" se posljednjih godina suočava sa padom prodaje i smanjenjem profita.
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