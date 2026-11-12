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Strašna prijetnja: Ko se umiješa u sukob, snosiće nesagledive posljedice

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АТВ редакција
12.11.2026 21:17

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Teretni brodovi plove morem u blizini Ormuskog moreuza, posmatrano sa kamenite obale kod Hor Fakana, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, u petak, 1. maja 2026. godine.
Foto: Tanjug/AP Photo/Fatima Shbair, File

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagaei upozorio je Južnu Koreju da ne podržava američke vojne operacije u blizini Ormuskog moreuza, dva dana nakon što je Seul odobrio plan za proširenje pomorskih operacija prema tom plovnom putu.

U objavi na Iksu, Bagaei je upozorio da bi razmještanje pomorskih snaga, vojne opreme ili osoblja, ili pružanje logističke podrške američkim operacijama, predstavljalo neprijateljski i nezakonit čin.

„Svaka država koja može učestvovati u takvim nezakonitim agresijama, u bilo kom obliku, snosiće punu odgovornost za nastale posljedice“, napisao je Bagaei.

Bagaei je objavu propratio ilustracijom na kojoj je prikazan mali vrabac okrenut prema većoj ptici sa simbolima američke zastave na krilima, uz korejsku poslovicu:

„Vrabac koji pokušava da leti za rodom na kraju će polomiti noge“.

Južnokorejski kabinet je u utorak odobrio predloženo proširenje operacija svoje pomorske jedinice Čonghe na vode južno od Omana.

Plan još uvijek zahtijeva odobrenje parlamenta, a Seul je saopštio da njegove snage neće učestvovati u ratu protiv Irana.

Bagaei je takođe upozorio da opravdanja poput „zaštite slobode plovidbe“ ili „suzbijanja piraterije“ neće promijeniti ono što je opisao kao nezakonitu prirodu učešća u američkim vojnim operacijama.

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Tagovi :

Iran

Amerika

Hormuški moreuz

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