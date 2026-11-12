Strašna prijetnja: Ko se umiješa u sukob, snosiće nesagledive posljedice

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagaei upozorio je Južnu Koreju da ne podržava američke vojne operacije u blizini Ormuskog moreuza, dva dana nakon što je Seul odobrio plan za proširenje pomorskih operacija prema tom plovnom putu.

U objavi na Iksu, Bagaei je upozorio da bi razmještanje pomorskih snaga, vojne opreme ili osoblja, ili pružanje logističke podrške američkim operacijama, predstavljalo neprijateljski i nezakonit čin.

„Svaka država koja može učestvovati u takvim nezakonitim agresijama, u bilo kom obliku, snosiće punu odgovornost za nastale posljedice“, napisao je Bagaei.

Bagaei je objavu propratio ilustracijom na kojoj je prikazan mali vrabac okrenut prema većoj ptici sa simbolima američke zastave na krilima, uz korejsku poslovicu:

„Vrabac koji pokušava da leti za rodom na kraju će polomiti noge“.

A sparrow that tries to fly after a stork will eventually break its legs (Korean proverb). Any direct or indirect involvement in acts of aggression or in inhumane economic terrorism against Iran - including the deployment of naval forces, military and logistical support equipment, and personnel - will be regarded as a hostile and unlawful act amounting to participation in the US aggression against Iran. Such actions not only violate Article 2 (4) of the Charter of the United Nations but also fall within the definition of an act of aggression set out in UN General Assembly Resolution 3314. Invoking seemingly legitimate pretexts such as “protecting freedom of navigation” or “countering piracy” does not alter the unlawful and hostile nature of such actions. Our message is unequivocal: No bilateral agreement or commitment with the United States can constitute legitimate grounds for violating a state’s obligations under international law or for participating in the US-Israeli military aggression against Iran. Any state that may participate in such unlawful aggressions, in whatever form, shall bear full responsibility for the resulting repercussions. — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) November 12, 2026

Južnokorejski kabinet je u utorak odobrio predloženo proširenje operacija svoje pomorske jedinice Čonghe na vode južno od Omana.

Plan još uvijek zahtijeva odobrenje parlamenta, a Seul je saopštio da njegove snage neće učestvovati u ratu protiv Irana.

Bagaei je takođe upozorio da opravdanja poput „zaštite slobode plovidbe“ ili „suzbijanja piraterije“ neće promijeniti ono što je opisao kao nezakonitu prirodu učešća u američkim vojnim operacijama.