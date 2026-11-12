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Hegset odlikovao stražara koji je njega i saradnike opomenuo kod Groba neznanog junaka

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АТВ редакција
12.11.2026 21:40

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Hegset odlikovao stražara koji je njega i saradnike opomenuo kod Groba neznanog junaka
Foto: X/ SecWar

Američki ministar odbrane Pit Hegset uručio je medalju Tomasu Iglesijasu, stražaru koji je dan ranije kod Groba neznanog junaka na groblju Arlington opomenuo njega i njegovu pratnju zbog smijeha i razgovora.

Kako je izvijestio Si-En-En, Hegset je Iglesijasu u četvrtak dodijelio Medalju za pohvalu zajedničke službe (Joint Service Commendation Medal).

Uručio ju je kada je Iglesijas sa drugim vojnicima 3. pješadijskog puka, poznatog kao Stara garda (The Old Guard), posjetio Pentagon.

Neimenovani zvaničnik Pentagona potvrdio je za Si-En-En da je Hegset tokom posjete ponosno uručio medalju Iglesijasu zbog njegovog izvršavanja dužnosti kod Groba neznanog junaka 11. novembra.

Prema pisanju portala Military.com, ova medalja dodjeljuje se pripadnicima koji se istaknu dok su raspoređeni na zajedničkoj dužnosti, a uručuje se u ime sekretara.

Hegset je fotografije sa posjete objavio na društvenoj mreži Iks uz poruku: „Volimo vojnike. Volimo standarde. Bravo, specijalisto. Samo nastavite, patriote.“

Objava je uslijedila samo dan nakon što su Hegset i njegovi saradnici u srijedu, na Dan veterana, opomenuti zbog ponašanja kod Groba neznanog junaka. Prema ranijem izvještaju Si-En-Ena, stražar, za kojeg se kasnije utvrdilo da je Iglesijas, reagovao je kada su se članovi pratnje smijali i razgovarali dok su pravili fotografije.

Na snimku sa ceremonije čuje se kako vojnik uzvikuje:

„Svi posjetioci će u svakom trenutku održavati atmosferu tišine i poštovanja“, čime je privukao Hegsetovnu pažnju.

Hegset, koji je ranije radio kao televizijski komentator, i sam je veteran, prenosi Kliks.

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Tagovi :

Pit Hegset

američka vojska

Amerika

odlikovanje

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