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Tramp pozvao Senat da odobri dodatnih 350 milijardi dolara Pentagonu

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АТВ редакција
13.11.2026 07:46

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Predsjednik Donald Tramp govori na predizbornom skupu u dvorani „Aliko arena”, u kampusu Univerziteta Florida Galf Koust, u petak, 23. oktobra 2026. godine, u Fort Majersu na Floridi.
Foto: Tanjug/AP/Mark Schiefelbein

Američki predsjednik Donald Tramp pozvao je Senat Sjedinjenih Američkih Država da odobri dodatna sredstva Pentagonu u vrijednosti od 350 milijardi dolara.

"Pozivam rukovodstvo Senata da odmah pristupi usvajanju prijedloga zakona o budžetskom usklađivanju u vrijednosti od 350 milijardi dolara, kako bismo našim hrabrim ratnicima obezbijedili odlučujuću prednost koju zaslužuju", napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži.

Prema njegovim riječima, republikanci u Senatu moraju da "ispune ono što duguju našim ratnicima".

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"Demokrate to nikada neće učiniti. Sada je trenutak", ocijenio je Tramp.

Na međuizborima u SAD održanim prošle nedjelje, Demokratska stranka preuzela je kontrolu nad oba doma Kongresa SAD, a dužnosti će preuzeti u januaru, prenosi Tanjug.

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Tagovi :

Donald Tramp

Amerika

Pentagon

Američki Senat

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