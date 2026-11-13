Tramp pozvao Senat da odobri dodatnih 350 milijardi dolara Pentagonu

Američki predsjednik Donald Tramp pozvao je Senat Sjedinjenih Američkih Država da odobri dodatna sredstva Pentagonu u vrijednosti od 350 milijardi dolara.

"Pozivam rukovodstvo Senata da odmah pristupi usvajanju prijedloga zakona o budžetskom usklađivanju u vrijednosti od 350 milijardi dolara, kako bismo našim hrabrim ratnicima obezbijedili odlučujuću prednost koju zaslužuju", napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži.

Prema njegovim riječima, republikanci u Senatu moraju da "ispune ono što duguju našim ratnicima".

Hronika Pucnjava u Sarajevu, ubijen muškarac

"Demokrate to nikada neće učiniti. Sada je trenutak", ocijenio je Tramp.

Na međuizborima u SAD održanim prošle nedjelje, Demokratska stranka preuzela je kontrolu nad oba doma Kongresa SAD, a dužnosti će preuzeti u januaru, prenosi Tanjug.