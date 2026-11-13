Tramp pozvao Senat da odobri dodatnih 350 milijardi dolara Pentagonu

Autor:ATV redakcija
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Američki predsjednik Donald Tramp pozvao je Senat Sjedinjenih Američkih Država da odobri dodatna sredstva Pentagonu u vrijednosti od 350 milijardi dolara.
"Pozivam rukovodstvo Senata da odmah pristupi usvajanju prijedloga zakona o budžetskom usklađivanju u vrijednosti od 350 milijardi dolara, kako bismo našim hrabrim ratnicima obezbijedili odlučujuću prednost koju zaslužuju", napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži.
Prema njegovim riječima, republikanci u Senatu moraju da "ispune ono što duguju našim ratnicima".
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"Demokrate to nikada neće učiniti. Sada je trenutak", ocijenio je Tramp.
Na međuizborima u SAD održanim prošle nedjelje, Demokratska stranka preuzela je kontrolu nad oba doma Kongresa SAD, a dužnosti će preuzeti u januaru, prenosi Tanjug.
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