Radnici rekli "dosta je": Masovni protesti u Njemačkoj zbog niskih plata

IG Metal odobrio je 24-časovne štrajkove upozorenja u njemačkoj metalnoj i elektroindustriji, nakon što poslodavci nisu iznijeli konkretnu ponudu u pregovorima.

Sindikat traži povećanje plata od pet odsto, sigurnost radnih mjesta i dodatne socijalne mjere, dok poslodavci nude jednokratnu isplatu i rast zarada od 1,3 odsto tek 2028. godine.

Izvršni odbor njemačkog sindikata IG Metal odobrio je 24-časovne štrajkove upozorenja u metalnoj i elektroindustriji, saopšteno je iz ovog sindikata.

Ovom odlukom otvoren je put za cjelodnevne obustave rada, kao odgovor na odbijanje poslodavaca da iznesu konkretnu ponudu u aktuelnom krugu kolektivnih pregovora. Sindikat tako značajno pojačava pritisak na poslodavce i proširuje proteste radnika.

Prethodno je 464.000 radnika širom Njemačke već učestvovalo u jednosatnim štrajkovima upozorenja, zahtijevajući veće plate i sigurniju budućnost.

Nova faza pregovora

„Poslodavci žele da ovaj krug pregovora o platama pretvore u suštinski spor. Više se ne radi samo o novcu i radnim mjestima, već o tome da li će kolektivno ugovoreni standardi, pravo na suodlučivanje i pouzdana pravila nastaviti da važe i u budućnosti. Svako ko želi da naruši kolektivno ugovorene standarde, iznese nepovoljnu ponudu, ograniči prava na suodlučivanje i prebaci odlučivanje sa kolektivnih ugovora na pojedinačne kompanije, napada same temelje kolektivnog pregovaranja. Zato sada pojačavamo pritisak i 24-časovnim štrajkovima upozorenja dajemo poslodavcima intenzivan period za razmišljanje. Naši radnici će pronaći samouvjeren i odgovarajući odgovor na provokacije druge strane“, izjavila je Kristijane Bener, prva predsjednica sindikata IG Metal.

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Poslodavci do sada sindikatu nisu predstavili konkretnu pregovaračku ponudu. Umjesto toga, tražili su načine da kompanijama omoguće zaobilaženje kolektivno ugovorenih pravila, bez preuzimanja obavezujućih ustupaka.

Nasuprot tome, IG Metal je razvio paket mjera usmjerenih ka budućnosti, koji kompanijama u opravdanim i ograničenim slučajevima omogućava veću fleksibilnost. Međutim, takva fleksibilnost bila bi uslovljena obavezujućim obavezama u pogledu investicija, očuvanja proizvodnih lokacija i zapošljavanja, uz pravo radnika na suodlučivanje i nadzor nad sprovođenjem dogovora.

Traže povećanje plata od pet odsto

IG Metal od poslodavaca zahtijeva povećanje plata od pet odsto, kao i kolektivni ugovor kojim bi se garantovala sigurnost radnih mjesta, učešće zaposlenih u dobiti i dodatna socijalna komponenta za radnike sa najnižim primanjima.

Poslodavci trenutno nude jednokratnu isplatu od nekoliko stotina evra, koja bi mogla da bude ukinuta, kao i povećanje plata od 1,3 odsto tokom ljeta 2028. godine.

„Predstavili smo uravnotežen kolektivni ugovor sa rješenjima usmjerenim ka budućnosti, kojima se obezbjeđuju sigurnost radnih mjesta i finansijska stabilnost. Uprkos velikom broju štrajkova upozorenja, poslodavci nisu napravili ni najmanji pomak u susret radnicima. Umjesto traženja rješenja, nude stvarno smanjenje zarada. Ovim 24-časovnim štrajkovima upozorenja radnici ostvaruju svoje ustavom zagarantovano pravo, koje potvrđuju i najviši sudovi. Oni zahtijevaju pravedne zarade za sve, bez obzira na to da li kompanije posluju sa poteškoćama ili ostvaruju dobre rezultate“, izjavila je Nadine Boguslavski, glavna pregovaračica sindikata IG Metal.

Nakon dosadašnjih jednosatnih štrajkova upozorenja, IG Metal ovom odlukom pokreće novu fazu eskalacije protesta.

Odlukom Izvršnog odbora omogućeno je da radnici budu pozvani na cjelodnevne obustave rada. Međutim, članovi sindikata u kompanijama najprije moraju da glasaju o učešću u štrajku.

Članovi IG Metala koji budu učestvovali u štrajkovima dobiće od sindikata novčanu naknadu za izgubljenu zaradu.

IG Metal za sada nije iznio dodatne detalje o planovima za organizovanje štrajkova. Četvrta runda pregovora za metalnu i elektroindustriju još nije zakazana, prenosi Kurir.