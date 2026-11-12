Logo

Ministarstvo finansija saopštilo: Sutra isplata 17 miliona KM

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
АТВ редакција
12.11.2026 14:24

Komentari:

0
Novac
Foto: ATV

Sutra će biti isplaćeni mjesečni borački dodatak za oktobar, kao i ostala mjesečna davanja za unaprijeđenje boraca, vojnih invalida i porodica pripadnika odbrambeno-otadžbinskog rata koja ukupno iznose 51 milion KM, najavljeno je iz Ministarstva finansija Republike Srpske.

Osim mjesečnih naknada za borce i invalide, iz Budžeta Republike Srpske sutra će biti isplaćeno ukupno 17 miliona KM za mjesečne naknade za socijalna davanja, kao i naknade za nezaposlene roditelje iz kategorije porodica sa četvoro i više djece.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Djeca na prvom mjestu, tu ne smije biti kompromisa

Gradovima i opštinama će, prema Zakonu o socijalnoj zaštiti, sutra biti doznačena sredstva za isplatu tuđe njege i pomoći u Republici Srpskoj za mjesec oktobar.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Ministarstvo finansija

Isplata

Borački dodatak

Komentari (0)

Više iz rubrike

nafta ulje bušotina cijene nafte barel

Ekonomija

Pale cijene nafte na svjetskom tržištu

1 h

0
Investiciono-razvojna banka Republike Srpske i Privredna komora Republike Srpske predstavile su važne inicijative privrednicima Srpske, koje su usmjerene na pružanje podrške privrednim društvima, koje vodi unapređenju njihovog poslovanja.

Ekonomija

Predstavljene važne inicijative privrednicima Srpske

3 h

0
Bankomat vam je uzeo novac? Evo kako da ga vratite

Ekonomija

Bankomat vam je uzeo novac? Evo kako da ga vratite

5 h

0
Putokaz za Lidl, njemački trgovinski lanac

Ekonomija

Lidl nastavio razgovore u BiH: O čemu je riječ?

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima