Ministarstvo finansija saopštilo: Sutra isplata 17 miliona KM

Sutra će biti isplaćeni mjesečni borački dodatak za oktobar, kao i ostala mjesečna davanja za unaprijeđenje boraca, vojnih invalida i porodica pripadnika odbrambeno-otadžbinskog rata koja ukupno iznose 51 milion KM, najavljeno je iz Ministarstva finansija Republike Srpske.

Osim mjesečnih naknada za borce i invalide, iz Budžeta Republike Srpske sutra će biti isplaćeno ukupno 17 miliona KM za mjesečne naknade za socijalna davanja, kao i naknade za nezaposlene roditelje iz kategorije porodica sa četvoro i više djece.

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Gradovima i opštinama će, prema Zakonu o socijalnoj zaštiti, sutra biti doznačena sredstva za isplatu tuđe njege i pomoći u Republici Srpskoj za mjesec oktobar.