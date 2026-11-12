Pale cijene nafte na svjetskom tržištu

Autor:ATV redakcija
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Cijene nafte na svjetskom tržištu danas su pale za više od dolar usljed pojačanih nadanja u napredak mirovnih razgovora o sukobima na Bliskom istoku i Ukrajini.
U Londonu je cijena sirove nafte "brent" iz Sjevernog mora pala za 1,14 dolara ili 1,2 odsto i sada je 91,62 dolara po barelu.
U Njujorku je cijena svijetle sirove nafte manja za 1,04 dolara ili 1,2 odsto i iznosi 85,49 dolara po barelu.
"Brent" je juče porastao za 1,4 odsto a svjetla sirova nafta za 0,6 odsto nakon što su prethodnog dana pali na najmanji iznos u proteklih dva mjeseca.
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"Cijene su u padu usljed očekivanja da će napori koji su u toku iza kulisa osigurati prekid vatre između Rusije i Ukrajine i da neće eskalirati sukob sa Iranom pred samit Amerike i Kine naredne sedmice", rekao je analitičar tržišta iz kompanije "Nisan sekjuritis investment" Hirojuki Kikukava, prenosi Srna.
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