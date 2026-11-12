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Nafta bi mogla da pojeftini tek krajem 2027. godine

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АТВ редакција
12.11.2026 22:30

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nafta ulje bušotina cijene nafte barel
Foto: Pexel/ Jan Zakelj

Američko ministarstvo energetike procjenjuje da bi se proizvodnja nafte na Bliskom istoku, ne računajući Iran, uglavnom trebalo da normalizuje do sredine 2027. godine. Ipak, upozoravaju na povećan rizik od poremećaja u snabdijevanju i duže rute isporuka, dok bi iranski izvoz trebalo da ostane ograničen do kraja naredne godine.

Proizvodnja na Bliskom istoku u septembru bila je manja za 2,5 miliona barela dnevno u odnosu na period prije sukoba. Istovremeno su cijene nafte u oktobru porasle treći mjesec zaredom zbog smanjenja svjetskih zaliha, napada na tankere u Persijskom zalivu, ograničenih brodarskih kapaciteta i viših troškova prevoza.

Svjetske zalihe nafte u trećem kvartalu u prosjeku su smanjene za 1,2 miliona barela dnevno, procijenili su stručnjaci američkog ministarstva, uz napomenu da će u posljednjem ovogodišnjem kvartalu početi njihovo obnavljanje.

Prema najnovijim prognozama, prosječna cijena barela Brenta ove godine trebalo bi da iznosi 97 dolara, a barela WTI nafte 88 dolara. U 2027. godini očekuju se prosječne cijene od 86 dolara za Brent i 80 dolara za WTI.

Uz obnavljanje iscrpljenih svjetskih zaliha nafte tokom naredne godine, cijena barela Brenta trebalo bi, prema prognozama ministarstva, da u četvrtom kvartalu naredne godine padne na prosječnih 77 dolara.

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Nafta

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