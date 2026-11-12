Američko ministarstvo energetike procjenjuje da bi se proizvodnja nafte na Bliskom istoku, ne računajući Iran, uglavnom trebalo da normalizuje do sredine 2027. godine. Ipak, upozoravaju na povećan rizik od poremećaja u snabdijevanju i duže rute isporuka, dok bi iranski izvoz trebalo da ostane ograničen do kraja naredne godine.

Proizvodnja na Bliskom istoku u septembru bila je manja za 2,5 miliona barela dnevno u odnosu na period prije sukoba. Istovremeno su cijene nafte u oktobru porasle treći mjesec zaredom zbog smanjenja svjetskih zaliha, napada na tankere u Persijskom zalivu, ograničenih brodarskih kapaciteta i viših troškova prevoza.

Svjetske zalihe nafte u trećem kvartalu u prosjeku su smanjene za 1,2 miliona barela dnevno, procijenili su stručnjaci američkog ministarstva, uz napomenu da će u posljednjem ovogodišnjem kvartalu početi njihovo obnavljanje.

Prema najnovijim prognozama, prosječna cijena barela Brenta ove godine trebalo bi da iznosi 97 dolara, a barela WTI nafte 88 dolara. U 2027. godini očekuju se prosječne cijene od 86 dolara za Brent i 80 dolara za WTI.

Uz obnavljanje iscrpljenih svjetskih zaliha nafte tokom naredne godine, cijena barela Brenta trebalo bi, prema prognozama ministarstva, da u četvrtom kvartalu naredne godine padne na prosječnih 77 dolara.