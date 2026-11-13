Obećavala lažno nasljedstvo, pa od ljudi uzela više od 130.000 evra

Autor:ATV redakcija
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Policija u Hrvatskoj završila je kriminalističku istragu protiv 57-godišnje državljanke Hrvatske sa područja opštine Velika, koju sumnjiči za prevaru i pranje novca.
Ona je, prema sumnjama istražilaca, lažnim obećanjima o ostvarivanju nasljedstva dovela u zabludu više od 40 osoba i navela ih da joj uplaćuju novac.
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Kako je saopštila Policijska uprava požeško-slavonska, osumnjičena je od novembra 2023. do oktobra 2025. godine lažno prikazivala činjenice i obećavala nasljedstvo, na osnovu čega su joj oštećeni uplaćivali novac na bankovni račun. Među prevarenima je i 14 hrvatskih državljana.
Istražioci sumnjaju da je novac nakon uplata prebacivala na račun otvoren u inostranstvu kako bi prikrila njegovo nezakonito porijeklo. To je, prema navodima policije, činila od novembra 2023. do septembra 2026. godine.
Ukupna materijalna šteta procjenjuje se na više o d 130.000 evra, prenosi Kurir.
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Protiv 57-godišnjakinje biće podnijeta krivična prijava nadležnom državnom tužilaštvu zbog sumnje da je počinila krivična djela prevare i pranja novca.
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