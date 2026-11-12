Novi detalji tragedije u Splitu: Dječak (3) pao sa trećeg sprata, našao ga radnik Čistoće

Trogodišnji dječak koji je jutros preminuo u Splitu nakon pada s visine pronađen je s teškim povredama glave. Prema nezvaničnim informacijama Indeksa, dječak je pao s balkona na trećem spratu zgrade u centru grada, a na tlu ga je zatekao radnik splitske Čistoće.

Indeks nezvanično saznaje i da porodica nije bila pod nadzorom nadležnog centra za socijalni rad. Zasad nije poznato da li je dječak u trenutku pada bio bez nadzora odrasle osobe niti kako je dospio na balkon.

Policija utvrđuje sve okolnosti tragedije, uključujući okolnosti pada. Zasad nije zvanično potvrđeno da je dječak pao upravo s balkona trećeg sprata.

U bolnicu dovezen bez znakova života

Policija je dojavu o pronalasku povrijeđenog djeteta primila jutros oko 7.10 časova. Na mjesto događaja upućena je hitna medicinska pomoć, koja je dječaka prevezla u KBC Split.

Iz splitske bolnice potvrdili su da je dijete dovezeno bez znakova života te da ljekari, uprkos pokušajima reanimacije, nisu uspjeli da ga spasu.

"Dijete je dovezeno u KBC Split bez znakova života. Odmah su preduzete mjere oživljavanja, ali uprkos svim naporima medicinskog tima, nažalost, utvrđena je smrt djeteta", izjavila je portparolka KBC-a Split Kristina Bitanga.

Policija sprovodi kriminalističku istragu

Prema prvim informacijama Policijske uprave splitsko-dalmatinske, povrede dječaka posljedica su pada.

"Jutros oko 7.10 časova primljena je informacija da je u centru Splita pronađeno povrijeđeno dijete. Radnici hitne medicinske pomoći odvezli su ga radi pružanja ljekarske pomoći", saopštila je policija.

Na mjestu tragedije obavlja se uviđaj, a policija nastavlja kriminalističku istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti smrti djeteta.