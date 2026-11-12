Logo

Novi detalji tragedije u Splitu: Dječak (3) pao sa trećeg sprata, našao ga radnik Čistoće

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
АТВ редакција
12.11.2026 18:27

Komentari:

0
policija Hrvatska
Foto: MUP Hrvatske

Trogodišnji dječak koji je jutros preminuo u Splitu nakon pada s visine pronađen je s teškim povredama glave. Prema nezvaničnim informacijama Indeksa, dječak je pao s balkona na trećem spratu zgrade u centru grada, a na tlu ga je zatekao radnik splitske Čistoće.

Indeks nezvanično saznaje i da porodica nije bila pod nadzorom nadležnog centra za socijalni rad. Zasad nije poznato da li je dječak u trenutku pada bio bez nadzora odrasle osobe niti kako je dospio na balkon.

Policija utvrđuje sve okolnosti tragedije, uključujući okolnosti pada. Zasad nije zvanično potvrđeno da je dječak pao upravo s balkona trećeg sprata.

U bolnicu dovezen bez znakova života

Policija je dojavu o pronalasku povrijeđenog djeteta primila jutros oko 7.10 časova. Na mjesto događaja upućena je hitna medicinska pomoć, koja je dječaka prevezla u KBC Split.

Iz splitske bolnice potvrdili su da je dijete dovezeno bez znakova života te da ljekari, uprkos pokušajima reanimacije, nisu uspjeli da ga spasu.

"Dijete je dovezeno u KBC Split bez znakova života. Odmah su preduzete mjere oživljavanja, ali uprkos svim naporima medicinskog tima, nažalost, utvrđena je smrt djeteta", izjavila je portparolka KBC-a Split Kristina Bitanga.

Policija sprovodi kriminalističku istragu

Prema prvim informacijama Policijske uprave splitsko-dalmatinske, povrede dječaka posljedica su pada.

"Jutros oko 7.10 časova primljena je informacija da je u centru Splita pronađeno povrijeđeno dijete. Radnici hitne medicinske pomoći odvezli su ga radi pružanja ljekarske pomoći", saopštila je policija.

Na mjestu tragedije obavlja se uviđaj, a policija nastavlja kriminalističku istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti smrti djeteta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Split

Dječak

Pad sa visine

tragedija

Komentari (0)

Više iz rubrike

Snažan mrki medved hoda kroz kamenito prirodno stanište okruženo zelenilom

Region

Drama u Sloveniji: Medvjed napao muškarca

50 min

0
Slučaj Jankomir: Pale nove ostavke zbog smrti Kristijana Periša

Region

Slučaj Jankomir: Pale nove ostavke zbog smrti Kristijana Periša

4 h

0
"Ako pisneš, ubiću te": Zvjerski napad u Jankomiru zataškavan mjesecima

Region

"Ako pisneš, ubiću te": Zvjerski napad u Jankomiru zataškavan mjesecima

5 h

0
doktor ljekar uniforma medicina

Region

Opština daje ljekarima 10.000 evra: Evo koji je glavni uslov

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima