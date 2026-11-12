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Drama u Sloveniji: Medvjed napao muškarca

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АТВ редакција
12.11.2026 18:08

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Snažan mrki medved hoda kroz kamenito prirodno stanište okruženo zelenilom
Foto: pexels/Brett A

U šumi u blizini grada Trebnja, na jugoistoku Slovenije, medvjed je napao muškarca koji je šetao psa, saopštilo je Ministarstvo životne sredine.

Prema navodima policije, muškarac je u napadu zadobio povrede i prevezen je u bolnicu, ali nije životno ugrožen.

Predsjednik lokalnog lovačkog udruženja Stane Pekolja izjavio je da je muškarac uspio da pobjegne od medvjeda i pješke se vrati do svoje kuće, udaljene oko 100 metara.

On je najprije zbrinut u Domu zdravlja u Trebnju, a odatle hitno prebačen u Univerzitetski klinički centar u Ljubljani.

Kako navodi policijska uprava Novo Mesto, povrede koje je zadobio nisu opasne po život.

Ministarstvo je u saopštenju za javnost navelo da su odmah nakon napada kontaktirane nadležne službe kako bi se preduzele sve neophodne mjere za zaštitu ljudi.

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Građanima je savjetovan oprez prilikom boravka u prirodi, a ukoliko primete medvjeda, trebalo bi da to prijave hitnim službama.

U slučaju u Trebnju aktiviran je protokol za hitne situacije, što znači da medvjed može biti odstreljen odmah, ukoliko za to postoje opravdani razlozi.

Lovci iz Trebnja pojačali su svoje prisustvo na tom području.

Ipak, Ministarstvo još nije izdalo nalog za hitan odstrel, s obzirom na to da se on mora odnositi na konkretno identifikovanu jedinku koja se vraća na to područje.

Kako Slovenske novice nezvanično saznaju, lovci u ovom slučaju čak ni ne znaju koja je jedinka izvršila napad.

Ministarstvo je dodalo da je, nakon ukidanja privremene suspenzije, u toku odstrijel 206 mrkih medvjeda, u skladu sa izdatom dozvolom.

"Upravnici lovišta tako nastavljaju sa odstrelom medveda koji predstavljaju pretnju po život i zdravlje ljudi. Na području Trebnja predviđena kvota još nije ispunjena, pa je tamo odstrel i dalje moguć", navodi se u saopštenju Ministarstva, pišu Slovenske novice.

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Medvjed

napad medvjeda

Slovenija

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