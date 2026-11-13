Otac i sin pali s motora, odmah prebačeni u bolnicu

Otac (51) i sin (17) zadobili su lakše povrede kada su pali s motora, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.

Njih dvojica su proklizali na šinama i pali s motora, a ekipe Hitne pomoći prevezle su ih u dežurne bolnice.

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Nesreća se desila u Karađorđevoj ulici.

U toku noći su se dogodile još tri saobraćajne nesreće u kojima je još jedna osoba sa lakšim povredama prevezena u bolnicu, a dvije osobe su zbrinute na licu mjesta.