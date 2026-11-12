NIS traži pomoć od države, potrebne rezerve nafte

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Kompanija NIS zatražila je danas od nadležnih u Vladi Republike Srbije i Ministarstvu rudarstva i energetike da usljed privremenog prekida dopremanja sirove nafte naftovodom JANAF nakon oštećenja naftovoda, kompaniji obezbijedi korišćenje sirove nafte iz državnih rezervi, kao i dizela iz operativnih rezervi.

Kompanija NIS ovo čini u cilju nastavka redovnog snabdijevanja tržišta u narednom periodu, prenosi BlicBiznis. Rafinerija nafte Pančevo prilagođava svoj rad u skladu sa informacijama koje dobija od JANAF-a, a sve benzinske stanice NIS-a uredno su snabdjevene svim vrstama derivata.

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