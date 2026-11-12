Logo

Uhapšena gradonačelnica Smedereva

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
АТВ редакција
12.11.2026 16:15

Komentari:

0
Najnovija, udarna vijest
Foto: ATV

Policija je, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Smederevu, uhapsila gradonačelnicu Smedereva i još dvije osobe zbog divlje deponije u tom gradu.

Pored gradonačelnice, uhapšeni su i načelnica Gradske uprave i direktor JKP "Zelenilo i groblja", zbog sumnje da su izvršili krivično djelo nepreduzimanje mjera zaštite životne sredine, potvrđeno je za Tan‌jug u tom tužilaštvu.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati, a u tom roku će biti privedeni na saslušanje, prenosi Tanjug.

Студентска листа избори

Srbija

Studentska lista izložila plan za odnose sa Republikom Srpskom

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Smederevo

hapšenje

Gradonačelnik

Komentari (0)

Pročitajte više

Uhapšen napadač: Izbo muškarca nožem, pa se krio od policije

Srbija

Uhapšen napadač: Izbo muškarca nožem, pa se krio od policije

4 h

0
Rade Basta

Srbija

Uhapšen bivši ministar privrede Rade Basta

1 d

2
Aleksandar Čupić predložen za predsjednika Narodne skupštine

Srbija

Aleksandar Čupić predložen za predsjednika Narodne skupštine

3 d

2
Policija Srbija

Srbija

Uhapšen Marko Gašić

4 d

0

Više iz rubrike

Beograd, 25. oktobra 2026.- Kandidat za poslanika Skupštine Srbije Studentske liste Radomir Saičić izjavio je večeras da su na parlamentarnim izborima pokazali da promene ne samo da su moguće, već da za njih postoji i volja i dodao da im sada predstoji da pokažu da su dostojni poverenja građana.

Srbija

Studentska lista izložila plan za odnose sa Republikom Srpskom

2 h

10
Djed (71) nasrnuo na djevojku (18), ona se jedva otrgla

Srbija

Djed (71) nasrnuo na djevojku (18), ona se jedva otrgla

4 h

0
U kući pronađeno tijelo žene: Neoznata osoba zvala policiju, pa nestala

Srbija

U kući pronađeno tijelo žene: Neoznata osoba zvala policiju, pa nestala

4 h

0
Uhapšen napadač: Izbo muškarca nožem, pa se krio od policije

Srbija

Uhapšen napadač: Izbo muškarca nožem, pa se krio od policije

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima