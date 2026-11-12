Uhapšena gradonačelnica Smedereva

Autor:ATV redakcija
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Policija je, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Smederevu, uhapsila gradonačelnicu Smedereva i još dvije osobe zbog divlje deponije u tom gradu.
Pored gradonačelnice, uhapšeni su i načelnica Gradske uprave i direktor JKP "Zelenilo i groblja", zbog sumnje da su izvršili krivično djelo nepreduzimanje mjera zaštite životne sredine, potvrđeno je za Tanjug u tom tužilaštvu.
Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati, a u tom roku će biti privedeni na saslušanje, prenosi Tanjug.
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