Djed (71) nasrnuo na djevojku (18), ona se jedva otrgla

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu uhapsili su S. Đ. (71) iz Vlasotinca zbog sumnje da je počinio krivično djelo polno uznemiravanje, saopštio je danas MUP.

Kako se navodi u zvaničnom saopštenju policije, do incidenta je došlo 6. novembra u Vlasotincu, kada je osumnjičeni prišao osamnaestogodišnjoj djevojci i počeo neprimjereno da je dodiruje. Djevojka je, srećom, uspjela da se otrgne i pobjegne, nakon čega je slučaj prijavljen nadležnim organima.

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Intenzivnim operativnim radom leskovačke policije, S. Đ. je ubrzo identifikovan i lišen slobode.

Njemu se na teret stavlja krivično djelo polno uznemiravanje, a kako dodaju iz policije, osumnjičeni će uz krivičnu prijavu biti priveden na saslušanje u Osnovno javno tužilaštvo u Leskovcu.

(Telegraf.rs)