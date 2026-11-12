Djed (71) nasrnuo na djevojku (18), ona se jedva otrgla

Autor:ATV redakcija
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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu uhapsili su S. Đ. (71) iz Vlasotinca zbog sumnje da je počinio krivično djelo polno uznemiravanje, saopštio je danas MUP.
Kako se navodi u zvaničnom saopštenju policije, do incidenta je došlo 6. novembra u Vlasotincu, kada je osumnjičeni prišao osamnaestogodišnjoj djevojci i počeo neprimjereno da je dodiruje. Djevojka je, srećom, uspjela da se otrgne i pobjegne, nakon čega je slučaj prijavljen nadležnim organima.
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Intenzivnim operativnim radom leskovačke policije, S. Đ. je ubrzo identifikovan i lišen slobode.
Njemu se na teret stavlja krivično djelo polno uznemiravanje, a kako dodaju iz policije, osumnjičeni će uz krivičnu prijavu biti priveden na saslušanje u Osnovno javno tužilaštvo u Leskovcu.
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