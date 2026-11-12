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Miljanu Hofmanu određen pritvor

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АТВ редакција
12.11.2026 13:57

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Miljanu Hofmanu određen pritvor
Foto: Društvene mreže

Prvi osnovni sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana za M.V. (34) osumnjičenom da je, uz prijetnje, od muškarca pokušao da iznudi novac.

Pritvor mu je određen da ne bi uticao na svjedoke i da ne bi ponovio krivično djelo u kratkom vremenskom periodu, saopšteno je iz tog suda.

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Prema navodima krivične prijave, osumnjičeni je 6. novembra u Beogradu, u Tržnom centru "Galerija", u namjeri pribavljanja protivpravne imovinske koristi, uputio prijetnje da će napasti na život i tijelo oštećenog Ž. N. i članova njegove porodice, kao i na njihovu imovinu, ukoliko oštećeni ne pristane na davanje određenih mjesečnih novčanih iznosa.

Kako Tanjug saznaje, riječ je o Miljanu Vidoviću poznatijem kao Miljan Hofman, koji je ranije hapšen zbog zlostavljanja i mučenja i ugrožavanja sigurnosti.

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Miljan Vidović Hofman

Pritvor

Beograd

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