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U kući pronađeno tijelo žene: Neoznata osoba zvala policiju, pa nestala

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АТВ редакција
12.11.2026 14:17

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U kući pronađeno tijelo žene: Neoznata osoba zvala policiju, pa nestala
Foto: Envato/travelarium

Nepoznata osoba prijavila je pronalazak beživotnog tijela žene u jednoj kući u Nišu, nakon čega joj se gubi trag, prenose beogradski mediji.

Beživotno tijelo žene (72) pronađeno je u srijedu, 11. novembra, u kući u Bulevaru 12. februar u Nišu, nakon što je policija primila anonimnu dojavu. Osoba koja je prijavila slučaj nije zatečena na licu mjesta, a okolnosti smrti za sada nisu utvrđene.

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Kako pišu "Niške vesti", policija je po prijemu dojave izašla na teren i u kući pronašla tijelo sedamdesetdvogodišnje žene koja je tu žijela.

Na lice mjesta stigla je i ekipa Hitne pomoći, čiji su ljekari konstatovali smrt.

Prema prvim informacijama, na tijelu nisu uočeni tragovi koji bi ukazivali na nasilnu smrt. Ipak, po nalogu Višeg javnog tužilaštva, tijelo će biti upućeno na obdukciju u niški Zavod za sudsku medicinu.

Posebnu pažnju izazvale su okolnosti prijave, budući da osoba koja je policiju obavijestila o pronalasku tijela nije bila u kući kada su stigli policijski službenici.

Za sada nije poznato ko je uputio dojavu, niti pod kojim okolnostima je žena preminula.

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Policija je započela razgovore sa rođacima i komšijama preminule žene kako bi utvrdila sve okolnosti ovog događaja.

Više informacija o uzroku smrti očekuje se nakon obdukcije i završetka policijskih provjera.

(b92)

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pronađeno tijelo

preminula žena

Hitna pomoć

Srbija

Policija

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