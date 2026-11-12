Студентска листа изложила план за односе са Републиком Српском

Аутор:АТВ редакција
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Побједници избора у Србији "Студентска листа" објавили су свој програм спољне политике који укључује и односе са Републиком Српском.
Из Студентске листе поручују да ће чувати уставни положај и утврђене надлежности Републике Српске, укључујући њено право вета у оквиру заједничких институција, као и њену и покретну и непокретну имовину.
"У сарадњи са међународном заједницом, преиспитаћемо досадашњу праксу примене тзв. бонских овлашћења Високог представника за Босну и Херцеговину, и инсистирати на легалном и легитимном избору Високог представника за Босну и Херцеговину, у складу са потписаним споразумима и потребном сагласношћу Савета безбедности Уједињених Нација, те алармирати међународну заједницу и предузети све потребне дипломатске и правне механизме за сваки случај прекорачења мандата прописаног Анексом 10 Дејтонског споразума, посебно оних који за последицу имају задирање и повреду права ентитета гарантованих Уставом Босне и Херцеговине", саопштено је о програму који се односи на спољне послове.
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У складу са Споразумом о специјалним и паралелним односима између Србије и Републике Српске, кажу да ће сарадња бити појачана и областима привредно-економске размјене и развоја, индустријализације, унапређења саобраћајне и енергетске инфраструктуре, пољопривредне, услужне и туристичке делатности, јавне безбедности, интегралног развоја, међууниверзитетске, образовне и културне сарадње, као и других грана јавних политика.
Када је у питању Црна Гора, из Студентске листе поручују да ће се залагати за унапређење статуса српског народа и остваривања права зајемчених уставноправним гаранцијама које уређују заштиту идентитета и забрану асимилације, као и решавање питања двојног држављанства, закључивањем билатералног споразума или проналажењем другог одговарајућег правног решења којим би се омогућило решавање питања двојног држављанства на обострану корист.
"Инсистираћемо на правима српског народа у Хрватској и очувању његовог националног, културног и језичког идентитета у складу са највишим европским и међународним стандардима. Посебну пажњу посветићемо питању положаја повратника, селективној примени права у појединим судским поступцима и условима за достојанствено обележавање гробних места, као и поштовању Резолуције Савета безбедности Уједињених нација 1120, Писма Владе Републике Хрватске (С/1997/27), Ердутског споразума и Споразума између Републике Хрватске и Србије и Црне Горе о заштити права хрватске мањине у Србији и Црној Гори и српске и црногорске мањине у Републици Хрватској из 2004. године", поручили су.
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Један од најважнијих приоритета је Косово и Метохија.
"Борићемо се за очување Косова и Метохије у саставу Србије, у складу са Уставом Републике Србије и Резолуцијом 1244. Доследно ћемо се противити једнострано проглашеној независности тзв. Републике Косово и нећемо дозволити њено учлањивање у међународне организације. Процесуираћемо све одговорне представнике режима за сва потенцијална кривична дела у вези са склапањем и спровођењем неуставних споразума на штету Србије: сви споразуми морају бити подвргнути процени уставности, а неприхватљиво је спровођење било каквих неуставних одредби било ког закљученог споразума", поручили су у саопштењу.
Посебан напор уложиће у унапређење положаја Срба на Космету, како сјеверно, тако и јужно од Ибра, како у шест општина са српском већином, тако и у местима са значајнијим српским становништвом која се налазе ван ових општина.
"Тежићемо томе да се оваква места административно повежу и укључе у јединице локалне самоуправе са српском већином, те да те јединице постигну што већу аутономију у односу на привремене институције самоуправе у Приштини. Посебне напоре уложићемо у стварање услова за опстанак горанске националне мањине, као и у поновно оснивање јединице локалне самоуправе на подручјима на којим припадници горанске националности представљају већину", саопштено је.
Истичу да ће приоритет бити очување образовне, здравствене, социјалне и културне установе на Космету, са посебним акцентом на Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици и штитити нашу културну и верску баштину, као и својина Српске православне цркве.
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