Logo

Студентска листа изложила план за односе са Републиком Српском

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
АТВ редакција
12.11.2026 16:02

Коментари:

10
Београд, 25. октобра 2026.- Кандидат за посланика Скупштине Србије Студентске листе Радомир Саичић изјавио је вечерас да су на парламентарним изборима показали да промене не само да су могуће, већ да за њих постоји и воља и додао да им сада предстоји да покажу да су достојни поверења грађана.
Фото: Таnjug/DEJAN ŽIVANČEVIĆ/bs

Побједници избора у Србији "Студентска листа" објавили су свој програм спољне политике који укључује и односе са Републиком Српском.

Из Студентске листе поручују да ће чувати уставни положај и утврђене надлежности Републике Српске, укључујући њено право вета у оквиру заједничких институција, као и њену и покретну и непокретну имовину.

"У сарадњи са међународном заједницом, преиспитаћемо досадашњу праксу примене тзв. бонских овлашћења Високог представника за Босну и Херцеговину, и инсистирати на легалном и легитимном избору Високог представника за Босну и Херцеговину, у складу са потписаним споразумима и потребном сагласношћу Савета безбедности Уједињених Нација, те алармирати међународну заједницу и предузети све потребне дипломатске и правне механизме за сваки случај прекорачења мандата прописаног Анексом 10 Дејтонског споразума, посебно оних који за последицу имају задирање и повреду права ентитета гарантованих Уставом Босне и Херцеговине", саопштено је о програму који се односи на спољне послове.

Александар Чупић

Србија

Александар Чупић предложен за предсједника Народне скупштине

У складу са Споразумом о специјалним и паралелним односима између Србије и Републике Српске, кажу да ће сарадња бити појачана и областима привредно-економске размјене и развоја, индустријализације, унапређења саобраћајне и енергетске инфраструктуре, пољопривредне, услужне и туристичке делатности, јавне безбедности, интегралног развоја, међууниверзитетске, образовне и културне сарадње, као и других грана јавних политика.

Србија и Црна Гора

Када је у питању Црна Гора, из Студентске листе поручују да ће се залагати за унапређење статуса српског народа и остваривања права зајемчених уставноправним гаранцијама које уређују заштиту идентитета и забрану асимилације, као и решавање питања двојног држављанства, закључивањем билатералног споразума или проналажењем другог одговарајућег правног решења којим би се омогућило решавање питања двојног држављанства на обострану корист.

"Инсистираћемо на правима српског народа у Хрватској и очувању његовог националног, културног и језичког идентитета у складу са највишим европским и међународним стандардима. Посебну пажњу посветићемо питању положаја повратника, селективној примени права у појединим судским поступцима и условима за достојанствено обележавање гробних места, као и поштовању Резолуције Савета безбедности Уједињених нација 1120, Писма Владе Републике Хрватске (С/1997/27), Ердутског споразума и Споразума између Републике Хрватске и Србије и Црне Горе о заштити права хрватске мањине у Србији и Црној Гори и српске и црногорске мањине у Републици Хрватској из 2004. године", поручили су.

СНСД - сједница Предсједништва

Република Српска

Додик: Очекујем одличне односе са Србијом, дневне медијске спекулације нису реалне

Један од најважнијих приоритета је Косово и Метохија.

"Борићемо се за очување Косова и Метохије у саставу Србије, у складу са Уставом Републике Србије и Резолуцијом 1244. Доследно ћемо се противити једнострано проглашеној независности тзв. Републике Косово и нећемо дозволити њено учлањивање у међународне организације. Процесуираћемо све одговорне представнике режима за сва потенцијална кривична дела у вези са склапањем и спровођењем неуставних споразума на штету Србије: сви споразуми морају бити подвргнути процени уставности, а неприхватљиво је спровођење било каквих неуставних одредби било ког закљученог споразума", поручили су у саопштењу.

Посебан напор уложиће у унапређење положаја Срба на Космету, како сјеверно, тако и јужно од Ибра, како у шест општина са српском већином, тако и у местима са значајнијим српским становништвом која се налазе ван ових општина.

"Тежићемо томе да се оваква места административно повежу и укључе у јединице локалне самоуправе са српском већином, те да те јединице постигну што већу аутономију у односу на привремене институције самоуправе у Приштини. Посебне напоре уложићемо у стварање услова за опстанак горанске националне мањине, као и у поновно оснивање јединице локалне самоуправе на подручјима на којим припадници горанске националности представљају већину", саопштено је.

Истичу да ће приоритет бити очување образовне, здравствене, социјалне и културне установе на Космету, са посебним акцентом на Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици и штитити нашу културну и верску баштину, као и својина Српске православне цркве.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Студентска листа

Република Српска

саопштење

Србија

Коментари (10)

Више из рубрике

Дјед (71) насрнуо на дјевојку (18), она се једва отргла

Србија

Дјед (71) насрнуо на дјевојку (18), она се једва отргла

4 ч

0
У кући пронађено тијело жене: Неозната особа звала полицију, па нестала

Србија

У кући пронађено тијело жене: Неозната особа звала полицију, па нестала

4 ч

0
Ухапшен нападач: Избо мушкарца ножем, па се крио од полиције

Србија

Ухапшен нападач: Избо мушкарца ножем, па се крио од полиције

5 ч

0
Миљану Хофману одређен притвор

Србија

Миљану Хофману одређен притвор

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима